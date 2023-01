Zvijezda najpoznatijeg plesačkog showa objavila kako boluje od agresivnog raka

Slavni irsko-američki plesač Michael Flatley (64), osnivač i voditelj showa Lord of The Dance, na društvenim je mrežama objavio kako boluje od agresivnog oblika raka. Kako piše u objavi, Flatley je operiran i trenutačno je pod liječničkim nadzorom.

- Dragi prijatelji, imamo nešto osobno za podijeliti, Michaelu Flatleyu dijagnosticiran je agresivni oblik raka. Operiran je i o njemu brine odličan tim liječnika. U ovom trenutku neće biti daljnjih komentara. Molimo samo za vaše molitve i dobre želje. Hvala vam - stoji u objavi na njegovoj službenoj stranici na Instagramu.

Uz poruku, tim je podijelio crno-bijelu sliku Michaela kako gleda u more dok stoji na plaži. Zvijezdi showa Lord Of The Dance prije Božića dijagnosticirana je neodređena vrsta raka, objavljeno je.

Michael se trenutno oporavlja od operacije sa suprugom Niamh (44) i sinom Michaelom Juniorom (15) koji su uz njega.

Nije poznato je li dijagnoza povezana s njegovom prethodnom borbom s rakom kože. Michaelu je 2003. godine dijagnosticiran maligni melanom, koji je prvi put otkrio prije osam godina.

Inače, Flatley je sa svojom trupom nekoliko puta gostovao u Hrvatskoj, a za 25. svibnja ove godine najavljen je njihov novi nastup u zagrebačkoj Areni. Prije prvog gostovaja u Hrvatskoj 2014. godine Michael je dao intervju za Večernji list, u kojem je govorio o svom životnom putu.

– Sve mogu zahvaliti svojoj obitelji koja, iako se odselila 5000 km od domovine u Ameriku, nikada nije prestala njegovati irske tradicijske običaje i ples. O pitanju vječne inspiracije posebno mjesto u srcu pripada mojoj pokojnoj baki. Njoj u čast na svakoj predstavi ostavljam prazno mjesto u publici – kazao je tada Flatley. Ples kojim se bavi mješavina je gimnastike i akrobatike i težak je životni izbor.

– Živimo život profesionalnih sportaša i stalno nas prate ozljede. Život nam je trening, i fizički i mentalni, svaki dan po više od osam sati. Nije lako, ali kada stanete pred publiku, nestaju sve boli – oduševljeno je opisao Flatley koji se 1996. upisao u Guinnessovu knjigu sa rekordom od 35 udaraca nogom u sekundi. Ljudskom oku neuhvatljiv rekord. Ali Flatley je vlasnik još dvaju Guinnessovih rekorda, ovaj put nedokučivih umu prosječnog Hrvata. Dakle, 1999. i 2000. sa zaradom od 9 milijuna kuna tjedno postao je najbolje plaćen plesač svijeta, a s osiguranjem od 225 milijuna kuna i plesač osiguran na najviši iznos.

– Oduvijek sam sanjao o trupi irskih plesača. Uspjeh se na kraju dogodio preko noći, ali prethodile su mu godine truda i rada. Svakog plesača osobno biram jer dobri ste koliko i vaši plesači. Trening je osnova svega jer težim samo perfekciji – rekao je Flatley. I izvan plesnog svijeta medijski je i privatno vrlo zanimljiv lik. Bavi se glumom, povremeno i televizijskim voditeljstvom, a strast mu je literatura.

– Kolekcionar sam knjiga. Posebno volim, naravno, irske autore poput Jamesa Joycea i Oscara Wildea. Ne nužno tim slijedom! A najdraža knjiga mi je “Slika Doriana Graya” – otkrio je. Slično poput svojeg omiljenog lika, i Flatleyu, kada su u pitanju forma i izgled, kao da je vrijeme stalo pa je ostao mlad,

– Energija je u glavi. Plesat ću dok ne umrem! - rekao je Flatley.

