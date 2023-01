Fabijan Pavao Medvešek sa suprugom Karlom je u vezi od srednje škole, a vjenčali su se prošle godine

Glumac Fabijan Pavao Medvešek (30), u srijedu, 25. siječnja, postao je tata. Najmlađi član žirija showa 'Supertalent' sretnu vijest objavio je na društvenim mrežama u četvrtak. Fabijan je na svojem Instagram profilu otkrio da je njegova supruga Karla Abramović Medvešek rodila te pokazao zamotanu bebu.

Iako još uvijek nisu otkrili spol djeteta, pratitelji po fotografiji i plavoj boji naslućuju da je riječ o dječaku. Roditelji su, međutim, i prije rođenja znali spol.

Iako glumac ne voli govoriti o svom privatnom životu, na društvenim mrežama voli objavljivati fotografije sa suprugom. Tako često objavi romantične fotografije ili pokaže koliko je sretan.

Inače, poznato je i kako su njih dvoje zaljubljeni dugi niz godina. Naime, par je u vezi od srednje škole, no životni putevi nakratko su ih razdvojili. Karla je studirala studij produkcije u Engleskoj, dok je Fabijan bio na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. To vrijeme, morali su održavati vezu na daljinu.

Par je svoju ljubav odlučio okruniti brakom u svibnju 2022. godine. No, glumac je tek mjesec dana prije vjenčanja otkrio da je zaručen. Tada je sve iznenadio fotografijama s momačke. Par se vjenčao u Motovunu, a Fabijanu je kum bio kolega glumac Nikola Blaće, a goste je zabavljao pjevač Saša Lozar. Na svadbi su među gostima bili i glumac Ivan Čuić i manekenka Mia Matić.

Nekoliko mjeseci kasnije glumac je otkrio i kako se osjeća u braku.

- Oženio sam se s ljubavi svog života. Svašta možemo pričati o braku, doduše dosta je to svježe za mene jer smo u braku tek tri mjeseca. Vjerujem da putovanje do braka i sve to skupa na neki način utječe na to kako se ljudi osjećaju i odnose jer ljubav je velika stvar i stvarno ljubav daje znakove kada se što treba dogoditi i ako to slušaš, jasno će ti biti koji su to koraci koje želiš napraviti, tako da je ovo vjenčanje bilo najbolji trenutak u mom životu i nešto čemu se rado vraćam u mislima i sjećanjima. Prekrasno mi je i divno, kao što je bilo i prije, a drago mi je što sam to obilježio jer mislim da je brak velika stvar i to ima posebno značenje. Uživam jer je moja bivša cura i sadašnja supruga zaista osoba s kojom želim biti do kraja života – rekao nam je tada.

Na svojim je društvenim u nekoliko navrata istaknuo koliko je sretan. Tako je pored njihove posljednje fotografije napisao: 'Imam sve'.

VIDEO Regé-Jean Page proglašen je najljepšim muškarcem na svijetu, a šuškalo se i da će biti novi Bond