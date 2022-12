Fabijan Pavao Medvešek pokazao trudnu suprugu, pozirali su zajedno i otkrili njezin trudnički trbuščić

Domaći glumac Fabijan Pavao Medvešek ove godine, u svibnju, oženio je svoju srednjoškolsku ljubav, djevojku Karlu Abramović. Vjenčali su se u Motovunu, a trenutno su u slatkom iščekivanju svog prvog djeteta. Vijest da će uskoro postati otac s javnosti je podijelio nedavno, a sada je pozirao s Karlom i pratiteljima pokazao fotografiju koju je naslovio "2+1".

"Predivni ste", "Karla, preslatka si", "Čestitam vas dvoje", "Divno, čestitam", pisali su mu pratitelji.

Podsjetimo, par se vjenčao krajem svibnja u istarskom Motovunu. Fabijanu je kum bio kolega glumac Nikola Blaće, a goste je zabavljao pjevač Saša Lozar. Među gostima su se našli i glumac Ivan Čuić i manekenka Mia Matić. Za zaruke para saznalo se u travnju ove godine kada je on objavio fotografiju s momačke večeri u Istri uz koju je kratko napisao:- Bilo je dobro, fakat. Hvala dečki. Ženim se.

U intervju koji nam je glumac dao u rujnu ispričao nam je kako se osjeća u braku. - Oženio sam se s ljubavi svog života. Svašta možemo pričati o braku, doduše dosta je to svježe za mene jer smo u braku tek tri mjeseca. Vjerujem da putovanje do braka i sve to skupa na neki način utječe na to kako se ljudi osjećaju i odnose jer ljubav je velika stvar i stvarno ljubav daje znakove kada se što treba dogoditi i ako to slušaš, jasno će ti biti koji su to koraci koje želiš napraviti, tako da je ovo vjenčanje bilo najbolji trenutak u mom životu i nešto čemu se rado vraćam u mislima i sjećanjima. Prekrasno mi je i divno, kao što je bilo i prije, a drago mi je što sam to obilježio jer mislim da je brak velika stvar i to ima posebno značenje. Uživam jer je moja bivša cura i sadašnja supruga zaista osoba s kojom želim biti do kraja života – rekao je.

Inače, Karla i Fabijan upoznali su se i prohodali tijekom srednje škole, nakon čega je Karla svoje školovanje završila u Engleskoj na studiju produkcije, a Fabijan je magistrirao na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.

