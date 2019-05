Evo što rade Joško i Tarik nakon posljednje 'Potjere'

Dvojica najpoznatijih domaćih voditelja kvizova Tarik Filipović i Joško Lokas ovih su dana u žarištu javnosti zbog novih angažmana. Naime, Tarik se od jeseni vraća u omiljenu fotelju kviza "Tko želi biti milijunaš?", a Joškov kviz "Šifra" prestaje s emitiranjem.

No, Joška ćemo zato gledati u ulozi voditelja "Potjere", koje je upražnjeno Tarikovim odlaskom. Kako doznajemo od izvora s HRT-a, prošlog tjedna se na kraju posljednje Tarikove "Potjere" pojavio i Joško Lokas, te održao nastupni govor kao novi voditelj "Potjere".

Joško i Tarik danas su nasmiješeni pozirali na Velebitu, gdje je u tijeku snimanje serije "Nestali", čiji je autor Lokas, a snima se u produkciji HRT-a i "Clinica studija".

Podsjetimo, "Nestali" su mini dramska serija od četiri povezane epizode u trajanju 50 minuta. Priča je to o šestorici hrvatskih vojnika, koji su desetak dana uoči Oluje, nakon vojne operacije ograničenog zahvata, ostali iza neprijateljskih linija odsječeni od ostatka svoje jedinice. Duboko u neprijateljskom položaju jednim će nepromišljenim, ali odlučnim potezom pretvoriti svoj povratak na hrvatski teritorij u nemoguću misiju. Daleko od glavnih ratnih sukoba, pokušavaju pronaći put kući, te svjedoče o životu koji su ostavili iza sebe, ali i razmišljaju o budućnosti koja ih čeka kada rat završi. "Nestali" progovaraju o izgubljenoj generaciji, preskočenoj i zakinutoj za normalan život zbog nametnutog rata. Likovi šestorice glavnih junaka inspirirani su stvarnim osobama, koji su umjesto fakulteta odabrali rat. U ratu su postali svjesni važnosti prijateljstva, žrtovanja i ovisnosti o prvome do sebe. Priča je to o ljudima koji nisu kalkulirali kada je trebalo braniti domovinu.

U glavnim ulogama šestorice hrvatskih vojnika su: Goran Navojec, Bojan Navojec, Alan Katić, Vedran Živolić, Marko Cindić i Filip Križan. U ostalim ulogama gledatelji će imati prilike gledati Marinka Prgu, Tarika Filipovića, Sandru Lončarić, Mariju Škaričić, Enisa Bešlagića, Enesa Vejzovića i mnoge druge.