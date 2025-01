Etno kantautorice osvojile su kritiku i publiku: 'Album je naša posveta ženama, njihovim borbama, snovima i snazi'

Etno supergrupa. Taj naziv već se nekako ustalio za Dunije, bend triju hrvatskih kantautorica – Nine Romić, Dunje Knebl i Jelene Galić – koji je nastao prije manje od deset mjeseci i toliko očarao glazbenog kritičara Večernjeg lista Hrvoja Horvata (i ne samo njega) da je njihov album prvijenac "Bilo je sada" proglasio najboljim u 2024. Upravom tim povodom porazgovarali smo s članicama benda.

Album "Bilo je sada" dobiva doista izvrsnu podršku i kritike i publike. Što mislite što je to toliko "kliknulo" i kod jednih i kod drugih?

Neizmjerno smo zahvalne što su i publika i kritika prepoznale našu iskrenost u stvaranju ovog albuma. Vjerujemo da su pjesme dotaknule ljude jer su otpjevane izravno iz naših srca, osobnog doživljaja svih priča naših prethodnica i s velikim poštovanjem prema hrvatskoj tradiciji. Posebno nas veseli podrška Večernjeg lista jer nam je važno da poruka albuma dođe do više ljudi kako bismo skrenule pažnju na ono što smatramo najvažnijim, a to je očuvanje naše prekrasne glazbene baštine i važnost različitih interpretacija onoga što imamo, a čega smo malo svjesni.

Kako je došlo do vaše suradnje?

Naša priča počela je spontano, upravo na dodjeli Porina. Kad smo se srele, gotovo odmah smo osjetile zajedničku energiju i ljubav kad smo počele pričati o tome da je vrijeme da skupa snimimo album. Iako je ta večer bila početak, ta je ideja već dugo lebdjela negdje u zraku, čekajući pravi trenutak da se ostvari. Dunja je imala spremne prave pjesme koje je skupljala godinama po jednom "ključu" i to ženskom, a Jelena i Nina su se pojavile u trenu kada je bilo vrijeme da budu snimljene. Ne smijemo zaboraviti i onoga tko je sve to zaokružio u jednu duboku, prekrasnu i emotivnu glazbenu cjelinu, a to je naš neponovljivi producent Silvio Bočić bez kojega ova ploča ne bi zvučala tako kako zvuči. Zahvalne smo što smo imale priliku s njim stvoriti ovaj album, u krajoliku pored rijeke, kao iz bajke.

Kako je tekao kreativni proces, tko je birao pjesme, po kojem "ključu" su pjesme birane?

Kreativni proces bio je vrlo intuitivan, pjesme smo prvo morale osjetiti u sebi kao dio sebe da bismo ih mogle na pravi način ispričati, tj. ispjevati. Od prvotnog Dunjina prijedloga tridesetak pjesama, sve tri smo odabrale onih pravih 14. Pjesme sa sjevera nekako su prirodno prevagnule jer smo s njima u tom trenutku bile najviše povezane – one su nas zvale svojom količinom tuge kao stvorenom za ovaj album. Ipak, uključili smo još neke predjele Hrvatske i tako pokazale kakvo skriveno bogatstvo imamo.

Što je to, po vašem viđenju, tradicijska glazba?

Tradicijska glazba je srž naše kolektivne povijesti i identiteta. To su priče o ljubavi, boli, radosti i svakodnevnom životu koje odolijevaju vremenu. Dunja mi je pomogla shvatiti koliko su te pjesme iskrene i univerzalne – one su glas prošlih generacija, ali istovremeno u većini priča pronalazim i nešto svoje jer pjesme odjekuju duboko u meni, na način kao da su dio mene. U samom naslovu našeg albuma "Bilo je sada" leži i esencija onoga što tradicijska glazba i jest, jer sve ono što je bilo nekoć, na isti način se ponavlja i danas.

Kako vidite tematiku albuma "Bilo je sada"? Je li to borba za ženska prava ili borba za prava ljudi općenito?

Album je naša posveta ženama, njihovim borbama, snovima i snazi. Ali nije to samo priča o ženama; to je priča o pravdi i suosjećanju prema svakome tko je bio nevidljiv ili zanemaren. Čiji glas se nije čuo, ili je nasilno ugašen, glas nekoga tko je od tuge uvenuo. Naše pjesme možda imaju ženske glasove, priče ispričane u ženskom licu, ali poruke su univerzalne i odnose se na čovjeka općenito.

Smatrate li da se nalazimo u vremenu u kojemu je postalo kontraproduktivno govoriti o pravima? Što poručujete onima koji tako misle?

Vjerujemo da je važno nastaviti govoriti o pravima, čak i ako ponekad nailazimo na otpor. To nije lako, ali ti razgovori mijenjaju svijest, pa lagano i svijet, korak po korak. Onima koji misle da je toga previše, rekla bih – zamislite koliko bi svijet bio tiši i siromašniji bez tih glasova koji govore u ime onih koji iz nekog razloga ne mogu govoriti. Ponekad sam osjećaj privilegija da pjevamo u ime žena koje ne mogu pjevati, da ih možemo kroz pjesmu zastupati, daje snagu i motivaciju da nastavimo dalje.

Kada možemo očekivati vaše koncerte?

Već smo imale nekoliko susreta s publikom i svaki put je bilo posebno iskustvo. Ima nešto čarobno u ovim pjesmama što nas povezuje na razini srca i što ljudi koji nas dođu slušati odmah prepoznaju. Osim pjesama s albuma, izvodimo i druge tradicijske pjesme koje nas inspiriraju. Početkom proljeća, 12. ožujka 2025., Dunja ima veliki koncert u Lisinskom kojim će obilježiti svojih 30 godina bogate karijere i na kojem će joj se pridružiti više od dvadeset umjetnika s kojima je surađivala na brojnim albumima koje je snimila. Nakon toga je vrijeme i da koncertno predstavimo album "Bilo je sada".

Možemo li očekivati da će Dunije nastaviti postojati i snimati te do sada neobrađene tradicijske pjesme i u budućnosti?

Apsolutno! Ovim albumom smo otvorile novo poglavlje koje će paralelno postojati sa svime što smo do sada radile i radimo, svaka u svom polju. Postoji još toliko neotkrivenih pjesama koje čekaju da ih oživimo na svoj način, baš onako kako ih i mi doživljavamo, i možda time inspirirati još nekoga da zaviri što se skriva po zbornicima tradicijskih pjesama.

