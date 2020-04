Emotivna čestitka Marka Grubnića: Ovih dana cijenim još i više nego ikada prije što si dio mog života

Posebnu rođendansku čestitku uputio je Marko Grubnić svom prijatelju Momčilu Guroviću i ovim dirljivim riječima čestitao mu je rođendan.

- Sreća i najveće bogatstvo je pronaći osobu koja život čini posebnim i sretnim, osobu koja živi ljubav u svim njezinim oblicima, osobu iskrenog srca, čiste duše, vedrog i zabavnog duha... Ja sam to bogatstvo pronašao u tebi @mr.gurovic , i beskrajno sam zahvalan što te imam u svom životu. Ovih dana cijenim još i više nego ikada prije što si dio mog života. Cijenim svaku minutu s tobom, jer znam da imam pravog i iskrenog prijatelja kakvog bi svatko poželio imati, prijatelja s kojim se smijem od jutra do mraka, s kojim čak i dnevna rutina, sitnice, zapravo nisu sitnice već najljepša i najveća stvar na svijetu... SRETAN ROĐENDAN dragi @mr.gurovic Želim ti da budeš toliko sretan u životu, toliko da ne znaš da li živiš ili sanjaš... I želim da zauvijek zadržiš taj svoj dječji osmijeh i vedar duh, jer baš, baš ti dobro stoje... S tobom do kraja svijeta.. – poručio mu je Marko.

Modni stilist poznatih često ističe svoje prijateljstvo s Momčilom i kaže kako je najljepša kvaliteta prijateljstva razumjeti i biti shvaćen. Grubnić dane u karanteni provodi velikim dijelom u kuhinji i kaže da je usavršio svoje kulinarske vještine čemu svjedoče i brojne delicije koje objavljuje na društvenim mrežama.