Elton John održao svoj posljednji koncert u Americi, poznat i razlog njegovog povlačenja sa scene

Elton John, 75-godišnja rock zvijezda, održao je u subotu spektakularan koncert u Los Angelesu, zaključivši svoju američku oproštajnu turneju u gradu u kojem je davne 1970. u tamošnjem noćnom klubu "Troubadour" započeo blistavu karijeru koja je potrajala pola stoljeća.

Na golemom bejzbol stadionu Dodger, na kojima je 1975. održao dva koncerta za pamćenje, Elton John je priredio "posebni i dirljivu večer", događaj koji je izravno prenosio Disney+.

"Kao što znate, prestajem s turnejama i biti će ovo moj posljednji koncert u Americi i Kanadi", rekao je pjevač i glazbenik prije nego se popeo na scenu sa suprugom Davidom Furnishem i dvojicom sinova s kojima želi provoditi više vremena.

Britanska mega zvijezda ima poseban odnos s Los Angelesom i podsjeća da je prije postao slavan i priznat u Americi nego u Velikoj Britaniji.

Elton John je počeo je oproštajnu turneju pod imenom "Farewell Yellow Brick Road" 2018., predvidjevši više od 300 koncerata širom svijeta u tri godine, no prekinula ju je pandemija koronavirusa te ju je nastavio 2022.

Pjevač, širokoj publici najpoznatiji možda po pjesmi "Candle in the Wind", nanizao je niz hitova, uključujući "Tiny Dancer", Your Song", "Crocodile Rock" i "Goodbye Yellow Brick Road."

Osvojio je čak šest nagrada Grammy, Legend Award, a upisan je u Kuću slavnih Rock&Roll-a i Kuću slavnih skladatelja.

Na stadion Dodgersa stigao je u šljokičastom ogrtaču i s bejzbol kapom i poručio publici: "Budite blagi i nježni jedni prema drugima. Zbogom". A potom je otpjevao "Goodbye Yellow Brick Road". Elton John u siječnju putuje u Australiju na drugi dio turneje.

