Ella priznaje: 'Odselili smo jer Charles ne voli Zagreb, ne voli ovaj mentalitet'

Jedna od najpraćenijih i najpoznatijih hrvatskih influencerica Ella-Dvornik Pearce (30) u jednom od rijetkih intervjua progovorila je o počecima svoje influencerske karijere, odnosa sa suprugom Charlesom i obiteljskom životu, te se dotakla i odluke da presele iz Zagreba u Istru.

- Ljudi se uvijek žale kako je sve savršeno i namješteno, a oni su ti koji su krivi zbog toga jer gledaju i prate takav sadržaj. Oni potiču ljude da im pokazuju takav sadržaj. Ljudi su zapravo veoma dvolični i zaslužuju da im je sve lažno na Instagramu jer to i žele. Umjesto da potiču ljude da se ne srame svoje realnosti i da ih ohrabre, oni tjeraju ljude da se srame te realnosti i samim time dobivaju natrag ono što žele - iskreno je kazala Ella za Story komentirajući da je na društvenim mrežama sve postalo lažno.

Progovorila je i o profilima koje ona prati.

- Na društvenim mrežama uglavnom pratim ljude koji su u modi, odnosno modnom svijetu jer volim kupovati stvari koje nikada ne obućem. Ovisno u kojom sam fazi života, tako i zapratim profile. Primjerice, sada sam u fazi kupovine i opremanja kuće pa sam zapratila neke profile koji se bave interijerima. Nisam tip osobe koja prati poznate - rekla je kći pokojnog kralja funka Dine Dvornika, a dotakla se i života sa suprugom te estetskim korekcijama.

Foto: Instagram screenshot

Naime, ona i Charles nedavno su se odlučili na selidbu u Istru.

- Odlučili smo otići iz Zagreba jer Charles ne voli Zagreb, ne voli ovaj mentalitet - priznala je Ella dodavši da je veseli promjena okoline.

Otvoreno je progovorila o nesigurnostima fizičkog izgleda.

- Da, bila sam nesigurna. Potrošila sam mnogo novca na sebe i sada sam si je***a' - kazala je širokog osmijeha.

Podsjetimo, Ella je sa suprugom Charlesom proslavila sedam godina veze prošlog listopada.

- Nebitno za vas, al' da vam javim. Charlesu i meni je danas 7 godina. Kako sam izdržala ovih 7 godina ne znam, a on sa mnom, još manje al eto nas. Jedna slika prije djece, botoxa, dioptrije, plastičnih operacija i sijede kose ( i kilograma) - napisala je Ella uz fotografiju sa suprugom Charlesom.

Upoznali su se u Londonu kada je Ella imala 22 godine i tada je radila i živjela u Londonu, a jednom prilikom opisala je kako je tekao njihov prvi spoj.

- Do trenutka kada smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći - rekla je tada Ella.

Prije tri godine vjenčali su se u Las Vegasu, a prije četiri su postali roditelji malene Balie, a prošle godine u veljači rodila im se Lumi. Par je na početku veze živio u Londonu, a sada su već duže vrijeme u Hrvatskoj te će ovdje izgleda pustiti i korijenje.

