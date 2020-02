Ella otkrila zbog čega Charles i ona nisu zajedno za Valentinovo

Ella Dvornik danas slavi prvu godišnjicu braka sa suprugom Charlesom Pearceom, a na Instagramu je otrkrila kako Valentinovo za nju ima veliko značenje.

- Na današnji dan prije 6 godina smo se uselili skupa. Na današnji dan prije 4 godine smo se zaručili ispod planine Fuji. Na današnji dan prije godinu dana smo se vjenčali u Las Vegasu. I na današnji dan slavimo prvu godišnjicu braka. Iako sam ja u rodilištu, a on s Balie doma, ima i nešto romantično u tome. Oboje čuvamo malene dok čuvamo jedan drugoga. Sretno Valentinovo svima želim - napisala je Ella.

Blogerica je u 33. tjednu trudnoće primljena u bolnicu, a u svom zadnjem vlogu kazala je kako je u bolnici zbog lažnih trudova i nesnosnog svrbeža koji se pojavio još prošli tjedan. Ispričala je kako je opet u pitanju kolestaza i da je na žučnoj dijeti.

Podsjetimo, Ella i Charles vjenčali su se prije godinu dana u Las Vegasu na tajnom vjenčanju. Njena majka Danijela pratila ih je preko interneta. Ella je priznala kako ju je Charles još prije šest godina htio odvesti u Las Vegas da je oženi, ali tada nije imala vizu.

– Sad je imam!! Postoji li bolji način za ovaj sretan završetak nego da ga obilježimo još sretnijim početkom? Tri godine trudili smo se organizirati vjenčanje, al budući da su nam obitelji na drugim krajevima Europe, bilo je jako, jako teško. Tako učinismo što radimo najbolje, kako bi Frank rekao "we did it our way". I evo nas... Samo nas dvoje, službeno je! UPRAVO VJENČANI. P. S. Balie volimo te - napisala je tada Ella.