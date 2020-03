Ella Dvornik se osvrnula na Mijin outfit na Dori i poslala je ovu poruku

Nakon što je Mia Negovetić nastupila na Dori s pjesmom "When it comes to you" dosta je bilo komentara vezanih za njezin outfit. Komentari na račun stylinga 17-godišnje Mije razljutili su Ellu Dvornik koja je napisala kako su mediji raskasapili Miju i to što je obukla ili nije obukla, što je trebala, zašto nije...

- Nijednog muškog nisu toliko razvukli kao nju. Cura ima 17 godina! Izvedba savršena! Možda nije imala najbolji styling na svijetu, ali nemaju svi par tisuća eura da izgledaju kao Lady Gaga, pogotovo ne 17-godišnjakinje. Što su svi glasni i puni kritike a nitko se nije ponudio curi napraviti nešto za nastup. Zaključak: za dobrim konjem prašina se diže. - zaključila je Ella.

Miji je pobjeda na Dori izmakla za dlaku. Naime, o pobjedi na Dori odlučivali su glasovi publike i stručni žiri u pet HRT-ovih centara i Mija i Damir Kedžo ostvarili su jednaki broj bodova Kedžo je pobijedio jer je imao veći broj glasova publike.