Mia Negovetić nakon dramatičnog poraza: 'Kedžinu pjesmu Europa neće razumijeti na prvu'

- Dragi svi, što pametno reći nakon jučerašnjeg luuudog dana...- započela je na Facebooku objavu Mia Negovetić koja je s pjesmom "When It Comes To You" htjela u Rotterdamu predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, ali ta čast je zbog glasova publike pripala Damiru Kedži i njegovoj pjesmi "Divlji vjetre".

- Veliko hvala svima koji su prepoznali pjesmu When it comes to you i dignuli je glasovima jaaako visoko na jučerašnjoj Dori. Hvala vam na svim porukama podrške, osjetila sam ogromnu pozitivnu energiju i ljubav kroz njih jer smo svi zajedno vjerovali do samog kraja da na Eurosong možemo s pjesmom na engleskom i predstaviti Hrvatsku na najbolji mogući način, što je i bio nekakav konačni cilj i moj san i s velikim ponosom bih prihvatila tu čast. San se ovaj put nije ostvario, za 'dlaku' (hvala Damir Kedžo). Čestitam Damiru, znam koliko mu ovo znači, i želim mu pobjedu na Eurosongu jer on to svojom izvedbom i emocijom koju daje, u potpunosti zaslužuje. Nadam se da će Europa to prepoznati bez obzira na to što možda neće razumjeti pjesmu onako 'na prvu'. Ali emociju hoće, to je sigurno. Čestitam i svim ostalim izvođačima, mislim da je Dora bila stvarno 'puna' dobrih pjesama i izvođača - napisala je ona u početnom dijelu teksta te nastavila sa zahvalama cijelom svom timu.

Prisjetite se svih hrvatskih pobjednika Dore.

- Veliko hvala švedskim autorima Wrethov i Linnea Deb, autorima s ogromnim eurovizijskim rezultatima kao i 'Šveđaninu' iz Zagreba, Denniz Jamm-u, koji su baš meni dali tu čast i pozvali me u Švedsku da zajedno, od nule, napravimo pjesmu za Doru i koji su jako vjerovali u mene. Nadam se da sam opravdala očekivanja, dala sam sve od sebe. Hvala Eurosong HRT i svim ljudima iz produkcije koji su opet napravili svjetski spektakl, uživala sam u svim probama i nastupu. Veliko hvala mojim roditeljima i seki koji su mi uvijek ogromna podrška i pravi 'savjetnici' prilikom svih mojih nastupa (i ne samo nastupa). I na kraju, tulum na bini s mojim dragim prijateljima, suradnicima, mentorima, ma sve Matko Basara, Nataša Tonković i Anamarija Mija Martinčić je bio genijalan. Ponovilo se!!! - završila je 17-godišnja pjevačica koja je u filmu "General" glumila mlađu sestru Ante Gotovine.

Iako su ove godine odmjerile snage na pozornici Dore, Mia Negovetić i Indira Levak prije dvije godine bile su članice žirija showa "Zvjezdice" gdje su surađivale, ali cijela atmosfera u Opatiji nije mogla odati da postoji ikakvo rivalstvo između dvije pjevačice.

Podsjetimo, pobjedu na ovogodišnjoj Dori odnio je pjevač Damir Kedžo s pjesmom "Divlji vjetre" kojeg potpisuje autorski tim Ante Pecotić, Bojan Šalamon Shalle i Matija Rodić.