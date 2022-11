Ella Dvornik pokazala rezultate uklanjanja tetovaže: 'Dosta boli, ali ne isplati se tražiti anesteziju'

Influencerica Ella Dvornik-Pearce (31) još je krajem rujna s pratiteljima na podijelila da se odlučila podvrgnuti ukidanju tetovaže koju ima na leđima.

Ella se uputila na tretman laserskog skidanja, a svoje iskustvo podijelila je na Instagram Storyju. Dvornik je opisala kako izgleda proces, boli li postupak, kao i koji je razlog zašto se odlučila za uklanjanje,a sada je objavila kako tetovaža izgleda nakon nekog vremena.

-Evo da vidite tetovažu nakon drugog skidanja. Mislim da još jednom i gotovo- napisala je Ella pa objasnila:

Foto: Instagram -Dosta boli. Trajalo je 90 sekundi. Kad vam tek naprave tretman, ne kužite veliku razliku. Tek nakon nekoliko tjedana vidite koliko vam je tetovaže 'otišlo'. Cijena ovisi o tome što radite. Nema nikakvih krvarenja ni krasta. Ne boli nakon. Možda može svrbjeti, ali ja se ne sjećam ako me svrbjelo ili ne. Možete tražiti i lokalnu anesteziju, ali iskreno ne isplati vam se za tako kratki termin.

Podsjetimo, Ella je podijelila i pitanje koje joj je došlo, a njezine pratitelje je zanimalo koji je razlog zašto se ona odlučila ukloniti tu tetovažu. - Pa ružna je kao smrt. Nema drugog razloga - napisala je influencerica. Inače, Ella sa svojih 544.000 pratitelja dijeli različite događaje iz života te ne skriva kako se osjeća. U svojim objavama često govori i o obiteljskom životu te svakodnevnim situacijama pa je tako nedavno putovala do Zagreba, no ni to nije prošlo bez komplikacija.

- Opet #BusElla. Ovaj put s natečenom lijevom stranom. #zubella. Jer zubaru nisam #Htjella. Valjda bum #PreživjElla. Sve brufene sam #Pojella- napisala je Ella uz fotografiju, a potom je otkrila kako je stigla u Zagreb pa se požalila na niske temperature koje su ju dočekale u glavnom gradu.

