Stanković najavio novog gosta, gledatelji nisu oduševljeni: 'E baš me zanima koliko se još može prolijevati'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj "Nedjeljom u 2 ", na Facebook stranici emisije najavio je novog gosta fotografijom na kojoj bivši istarski župan i počasni predsjednik IDS-a Ivan Jakovčić pozira nasmiješen s glavicom luka na glavi. Uz fotografiju je samo napisao "Nu2", a pratitelji, za razliku od prošle emisije kada su pohvalili izbor glumca Feđe Štukana, ovaj put nisu bili baš zadovoljni najavom.

- Ajme pa pretvara se u pravog istarskog hobita. Fina spiza i još više finog vina, napisala je jedna gledateljica.

- E baš me interesira koliko se još može prolijevati, dodala je druga gledateljica, a treći ga je gledatelj okarakterizirao kao "stručnjaka za nekretnine".

Podsjetimo, Jakovčić je nedavno prodao selo Sveti Juraj iznad Grožnjana, a kupac je Željko Miljanić, riječki poduzetnik i osnivač stomatološke tvrtke Rident.

"Dugo se špekuliralo informacijom jesam li prodao selo Sveti Juraj ili nisam. Sada vam mogu rado potvrditi da sam prodao selo Sveti Juraj, i to je moja prva službena potvrda o tome, sve ostale objave do sada bile su obične spekulacije", kazao je Jakovčić i dodao kako ga veseli što je riječki poduzetnik Miljanić kupio selo dok se on "namjerava preseliti u Poreč i tamo živjeti te nastaviti s aktivnostima u poljoprivredi". Najavio je kako će već iduće godine proizvesti prve ozbiljne količine vina i maslinovog ulja te izaći na tržite s tim proizvodima.

