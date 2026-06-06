Eksplozijom emocija nastup Lukya otvorio koncertnu sezonu na Tvrđavi sv. Mihovila

Nije ga bilo 13 godina pod svjetlima pozornice. A onda se popeo na Mihovilovu i izvanrednim koncertom otvorio 13. sezonu šibenske ljetne pozornice. Čak je i kiša na samom početku donijela dodatnu čar cijeloj atmosferi – Luky nije silazio s pozornice, publika se nije micala iz gledališta. Pod kišobranima se uživalo u povratku ovog iznimnog kantautora, uz odličan prateći bend, sve redom glazbenika iz Korčule.

Već nakon prvih pjesama osjetila se ta neprolazna povezanost izvođača i publike, dogodila se prava eksplozija emocija, rijetki su trenuci kad ovako nešto doživiš, emotivno je na kraju koncerta rekao Luky.

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''Kad osjetiš da ona emocija koju si imao u sebi dok si stvarao neku pjesmu, kad ta frekvencija koju imaš u sebi zatitra u publici i kad vidiš da se stvorila rezonancija, i da je ta emocija rezonirala kod svake osobe koju pogledaš u publici, kad vidiš ta ozarena lica i da je ta publika tu tvoju emociju osjetila - to je nešto neobjašnjivo! Kad preneseš ono nešto svoje iznutra drugoj osobi, kad ona zaista to osjeti - to je najveće dostignuće koje ljudsko biće može postići – kad vidiš da je toliko ljudi u toj istoj emociji kao i ti, onda je to zaista nešto što te mora ganuti do najveće dubine bića. I zato su ovakvi koncerti, kao ovaj večerašnji na Mihovilu, rijetki pa se nadam da je publika otišla kući srca punih ljubavi i pozitivnih emocija.'', izrazito ganut je Luky sabrao dojmove svog povratničkog koncerta.

A publika je pokazala kako nije zaboravila ovog iznimnog glazbenika i njegove pjesme, jedva su ga nakon trosatne svirke i 2 bisa pustili s pozornice.

Koncert Lukya tako je na najbolji način otvorio koncertnu sezonu na Mihovilu, a dobro raspoloženje nastavilo se i nakon koncerta, uz taktove DJ PaleolitiKa ispod tribina.

U slijedeća 3 mjeseca čeka nas još bezbroj glazbenih doživljaja na ovom mjestu, kako od domaćih tako i renomiranih stranih glazbenih imena, a cijeli program provjerite ovdje.