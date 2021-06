Ecija potvrdila vezu s glazbenikom: 'Nikada se nismo skrivali, ali iznenadila nas je pozornost'

Voditeljica Ecija Ivušić javno je potvrdila svoju vezu s glazbenikom Goranom Beloševićem. Da ih veže nešto više od poslovne suradnje i prijateljstva dalo se naslutiti početkom lipnja kada je Ecija na svom Instagramu objavila snimku iz zračne luke u kojoj ju je nakon poslovnog putovanja dočekao Goran s njezinim psićem Riom. Kad je ugledao Eciju kako dolazi s prtljagom Rio je nakratko pobjegao, a ubrzo ga je sustigao bubnjar sastava Pravila igre nakon čega je svoju odabranicu nježno zagrlio i poljubio. Iako o svom odnosu prije 2 tjedna nisu željeli govoriti u međuvremenu su ipak promijenili odluku i potvrdili da su zajedno.

-Koliko god smo izloženi oku javnosti, i Goran i ja smo zapravo poprilično privatne osobe koje jako dobro znaju odvojiti javni aspekt od privatnog. Ipak, u životu se ne može svaki korak planirati pa tako ni mi nismo planirali događaj koji je pokrenuo nagađanja o našoj vezi. Konkretno, mislim na snimku koju sam objavila na društvenoj mreži kada me Goran dočekao na povratku s poslovnog putovanja u zračnoj luci. Želio me iznenaditi pa se dogovorio s mojim bratom koji je čuvao mog psa Rija da ga preuzme i povede sa sobom. Rio se prilikom susreta zbunio i s obzirom na to da se panično boji kofera, počeo je bježati od mene, umjesto meni u zagrljaj. Ali zato je tu bio Goran koji se nije zbunio i u čijem sam se zagrljaju ubrzo našla na snimci javno, a puno prije u našoj privatnosti. Snimka iz zračne luke bila je toliko spontana i smiješna zbog Rijeve reakcije da sam je instinktivno odlučila objaviti. Moram priznati da nas je dosta iznenadila medijska pozornost sljedeći dan, kao i nagađanja o našoj vezi. Ovim je istupanjem, naravno, potvrđujemo, iako nije da smo se skrivali ni do ovog trenutka - rekla je Ecija za Story.

Foto: Instagram Goran i Ecija zbližili su se sredinom svibnja, tijekom zagrebačkog turnira na kojem je Goran bio direktor, a Ecija voditeljica odnosa s javnošću. "Velike zasluge za uspješan prvi u nizu ATP Zagreb Open pripadaju prekrasnoj Eciji Ivušić, ovogodišnjoj glasnogovornici turnira i voditeljici odnosa s javnošću. Draga Eci, hvala ti za sav trud, strpljenje, razumijevanje, mirnoću, kreativu i radišnost. Bez tebe bi neprospavane noći bile još učestalije. Bilo mi je veliko zadovoljstvo surađivati s tobom na ovom projektu te sam uvjeren da je ovo samo početak jedne uspješne buduće suradnje", napisao je tada Belošević.

