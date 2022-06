Lorde oduševila u Šibeniku: 'Čekala sam ovo dvije godine, vratila sam se u domovinu svoje majke'

Novozelandska glazbenica Lorde sinoć je održala prvi od dva koncerta na šibenskoj tvrđavi sv. Mihovila gdje je stigla u sklopu velike svjetske turneje "Solar Power". Drugi koncert na rasporedu je večeras. Predizvođač Marlon Williams kreće u 21:00, a Lorde u 22:00.

Oba šibenska koncerta objavljena su u lipnju 2021. Prvi se rasprodao u roku od 3 SEKUNDE (ne minute, SEKUNDE). Drugi se rasprodao u nekoliko minuta. Sve skupa je svojevrstan rekord ovih prostora.

Lorde je za početak izjavila: "Više od dvije godine čekala sam ovaj koncert. Kad smo pokretali turneju tražila sam da obavezno prođe kroz dvije države iz kojih je moja obitelj - Hrvatsku i Irsku". Fantastična prva večer pred prepunom tvrđavom sv. Mihovila.

Oko 1200 fanova od kojih je pola iz Hrvatske, a pola iz fanovi iz 41 zemlje svijeta među kojima su prednjačile SAD, Velika Britanija i Slovenija. Ali ulaznice su se prodavale i u Brazilu, Meksiku, Filipinima, Kuvajtu, Kanadi, Australiji, Skandinaviji, Portugalu, Izraelu, cijeloj Europi i naravno u ovoj regiji.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 18.06.2022., Sibenik - Lorde, pjevacica hrvatskih korijena i drzavljanstva, premijerno je dosla u ovaj dio Europe, na sibensku Tvrdjavu sv. Mihovila i odrzala koncert. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Fanovi su se pred tvrđavom počeli skupljati već od ranog jutra, a do otvaranja vrata ispred ih je čekalo oko 400-tinjak. Prvi je ujutro stigao fan Justin iz Texasa. Na koncertu su joj prisustvovali roditelji Sonja i Vic. Obitelj s majčine strane vuče korijene iz Dalmacije. Koncert je u jednom trenu, na opće oduševljenje bio prekinut vatrometom ispaljenim za početak 62. međunarodnog dječjeg festivala.

Lorde je vatromet prokomentirala "This is so special". Kao predgrupa nastupio je kantautor Marlon Williams. Koncert Lorde trajao je skoro dva sata. Set lista je podijeljena u tri "čina" plus bis tijekom kojih je izvela više od 20 pjesama sa sva tri studijska albuma - "Pure Heroine", "Melodrama" i prošlogodišnjeg "Solar Power".

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 18.06.2022., Sibenik - Lorde, pjevacica hrvatskih korijena i drzavljanstva, premijerno je dosla u ovaj dio Europe, na sibensku Tvrdjavu sv. Mihovila i odrzala koncert. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL VIDEO Ivana Brkljačić pokazala račun koji je dobila na jednoj plaži u Hrvatskoj: 'Ovo je cijena kave'