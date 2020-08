Dujmićev prijatelj nije siguran hoće li moći održati govor: 'Bojim se da će doći do kulminacije emocija'

Gotovo dva tjedna nakon smrti legendarni glazbenik i skladatelj Rajko Dujmić danas će biti ispraćen na posljednji počinak. Ispraćaj će se održati na zagrebačkom krematoriju u 10 sati i bit će otvoren za javnost, a uz Dujmićev odar počasnu stražu držat će njegovi bliski prijatelji i kolege, dok će govore održati Antun Tomislav Šaban, tajnik Hrvatskog društva skladatelja, te skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević s kojim smo razgovarali uoči posljednjeg ispraćaja.

- Svi se držimo koliko god možemo jer to moramo odraditi. Ne da moramo, nego to mora ispasti lijepo i svečano onako kako je on to zaslužio - kazao je Ninčević i dodao kako bi upravo sutra moglo doći do kulminacije emocija. - Što će se tu sve izdogađati, vrlo teško mogu procijeniti. Mogu vam reći u svoje ime, da neću ništa imati napisano i govorit ću sve iz glave. Ako vidim da ne mogu dovršiti, ispričat ću se svima i maknut se od mikrofona. Ne znam hoću li to moći uopće, vrlo je lako moguće da počnem plakati i da se ispričam svima - iskren je Rajkov bliski prijatelj

- Imam neke stvari koje mu želim reći i obratit ću se zapravo njemu kao Rajku, a ne ljudima koji su tamo prisutni. Osnova mog obraćanja njemu je da mu želim reći koliko smo ga svi skupa voljeli. To je na neki način pozadina govora, međutim moramo to reći tako da on shvati da se to sve skupa nije moralo dogoditi da bi on to doznao. Dat ću sve od sebe i valjda će to tako i biti. Stvarno smo ga voljeli i zadnjih par dana...ne vjerujem što mi se događa. Događa se da ga idem nazvati da ga pitam "Što se ovo događa?". Ne mo'š vjerovat. Čitav je život bio nesiguran doživljavaju li ga drugi i vole li ga k'o što on voli njih i to je još jedna od stvari koje mu želim reći - naglašava Nenad kojem je drago što je obitelj u posljednji tren ipak promijenila svoju odluku i pristala da se uz Rajkov odar izmjenjuje počasna straža. A u njoj će, uz Ninčevića, stajati još njegovih 19 bliskih prijatelja i suradnika, a to su Ante Gelo, Sandra Hančić, Jasenko Houra, Jacques Houdek, Želimir Babogredac, Mladen Grdović, Jasmin Stavros, Ana Rucner, Vladimir Pavelić, Nataša Mirković, Dragan Rucner, Mario Rucner, Zoran Škugor, Hrvoje Barlović, Vedran Strukar, Emilija Kokić, Vlado Kalember, Jasna Zlokić i Fedor Boić.

Nakon ispraćaja slijedi i misa zadušnica koja će se za Rajka služiti u 13 sati u crkvi Sv. Jeronima u Zagrebu. Glazbenik će biti pokopan u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju, a zemljište za grob među zaslužnim građanima obitelji će ustupiti Grad Zagreb. Rajko će tako počivati pokraj Ede Murtića, Dražena Petrovića, Ene Begović i drugih istaknutih velikana. Na tom dijelu Mirogoja cijene iznose i do 160.000 kuna, a troškove izgradnje i sprovoda pokriva obitelj. No, u Rajkovu slučaju, svoj doprinos dat će i Društvo hrvatskih skladatelja koje će za Rajka u rujnu organizirati i komemoraciju koja će, kako su najavili, biti dostojanstvena i primjerena Rajkovu značaju i veličini. Podsjetimo, Dujmić je preminuo od posljedica prometne nesreće koja se dogodila 29. srpnja kod Ravne Gore kada je izgubio nadzor nad automobilom marke VW Tiguan i sletio s ceste te završio na strmini provalije. Zbog teških ozljeda glave šest je dana bio u komi, a iako su se svi nadali da će se izvući iz ove teške situacije, Rajko je bitku za život nažalost izgubio tri dana prije svog 66. rođendana. Ipak, Rajko će nastaviti živjeti i dalje u svojim pjesmama, ali i zahvaljujući humanoj gesti njegovih najbližih koji su odlučili donirati njegove organe i tako već spasili nekoliko života.