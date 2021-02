Dugo su tajili! Legendarnog glazbenika uhitili su prije nekoliko mjeseci, a sada mora na sud

Legendarni glazbenik Bruce Springsteen uhićen je zbog vožnje pod utjecajem alkloohola, ovaj 71-godišnjak još u studenom, u Sandy Hooku. Informacija je u javnost izašla tek sada, nakon što se pojavio u reklami za Jeep za vrijeme Super Bowla.

Kako kaže glasnogovornik Nacionalnog parka Sandy Hook, Bruce je uhićen zbog neoprezne vožnje, te vožnje pod utjecajem alkohola i konzumacije alkohola u malom prostoru i nije se opirao uhićenju.

Zbog toga će uskoro morati ići i na sud, a sličnih ranijih prekršaja nema.

Podsjetimo Springsteen je u intervjuima i svojim memoarima otvoreno je govorio o borbi sa psihičkim problemima.

Otkrio je neke nove detalje o svome mentalnom zdravlju i životu s ocem koji je bolovao od paranoidne šizofrenije. Springsteen koji sada ima 71 godinu otvoreno je pričao o svojim živčanim slomovima te je rekao je kako je prvi imao 1982. a drugi 2009. godine.

Nategnut odnos s ocem Dougom Springsteenom cijeli život loše je utjecao na legendarnog pjevača, a odgovore na neka pitanja dobio je tek pred kraj očeva života kada mu je dijagnosticirana paranoidna šizofrenija. Otac mu nikada nije rekao da ga voli i često je sjedio sam u kutu u tišini. Bruce se zbog toga počeo brinuti za svoje mentalno zdravlje.

– Pijem više različitih lijekova koji me drže uravnoteženim, bez njih bih imao dramatične promjene raspoloženja i... samo... malo pogubim konce. Zato moram pažljivo promatrati djecu, a s njima stvarno imam sreće. Bilo je toga u našoj obitelji i mnogo prije mog oca – rekao je pjevač. Dotaknuo se svog prvog sloma, tada je imao 32 godine i izašao mu je album "Nebraska", a s prijateljem je putovao od New Jerseya do Los Angelesa. Zaustavili su se u jednom teksaškom gradu gdje je bio sajam.

Bend je svirao, zaljubljeni parovi su plesali, djeca su trčkarala okolo, a Bruce je, gledajući taj sretan prizor iz auta, samo puknuo. Još uvijek ne zna što se tamo dogodilo i zašto ga je baš taj prizor slomio.