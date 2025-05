Druga se sezona odvija godinu nakon završetka prve gdje smo u dovršetku ostavili Zvijezdu smrti

Andor 2, Disney+

Druga sezona Andora najbolje je ocijenjen spin-off Ratova zvijezda na streamerima, pa je i zato dobar primjer za pogledati zašto je ta serija tako uspješna. Najprije, čini nam se kako je Andor najprirodnija priča Ratova zvijezda do sada za što ima povoljno ishodište u filmu Rogue One gdje smo glavnog junaka i upoznali, što je i očekivano jer seriju potpisuje jedan od tvoraca filma, Tony Gilroy. Priča o Andoru također se upadljivo malo oslanja na tehnologiju, tamo gdje to jest, ta je tehnologija vrlo atraktivna, svakako je to slučaj s ukradenim novim tipom Tie-fightera kojim Andor leta okolo. Ostaloga ima malo, čak i u visokorazvijenim gradovima Lucasove civilizacije. I to je dobro jer se otvara još više mjesta odnosima između likova kao i antagonizmu Carstva i običnog čovjeka podvlačeći dodatno sukob dobar i zla, motiva koji se tako dobro eksploatira kroz cijeli serijal Ratova zvijezda. Ti odnosi i antagonizmi vrlo su izravni pa znaju izazvati i šokantan gubitak nekog dopadljivog lika. Ali je onda tu još nešto, a to je podosta promijenjen odnos priče prema ženi. U Andoru, po prvi puta, imamo izravan napad na žensku osobu. Da, imali smo hinjeni seksizam u Povratku jedija s Carrie Fisher no u originalnoj priči nikada se nije išlo dalje od toga. Sada je taj korak napravljen, ali je on u pravom smjeru i daje dosta na realizmu priči koja je još više poput nekog starog dobrog vesterna, s izrazitim negativcima, pozitivcima i par likova kod kojih se vidi da će imati odsudan utjecaj na konačni ishod. Isto, u ovoj priči Ratova zvijezda puno više nego ikada prije vidljiv je jaz između bogatih i siromašnih, upravo na razini klasičnih takvih motiva za cijeli niz ranijih priča i filmova. Da, Andor je po svemu još realističniji i u tome daleko više od bilo kojeg filma ili serije kultnog serijala koji očito ne može nikako zgasnuti. Kao što se to čini za Diega Lunu koji tumači ulogu Cassiana Andora. On je gotovo isti kao prije devet godina, svakako ne različit u odnosu na prvu sezonu i opet jako dobar. Kao uostalom niti Stellan Skarsgaard koji je i dalje u seriji kao Luthen Rael oko kojega serija dobije još jednu dimenziju, a to je ona političkoga trilera sa, zapravo, vrlo klasičnim motivima. Uglavnom, druga se sezona odvija godinu nakon završetka prve gdje smo ostavili u dovršetku Zvijezdu smrti koju gradi Orson Krennic kojega i dalje glumi odlični Ben Mendelsohn, Samo je ovdje fokus opet onaj sličan stvarnom svijetu, eksploatacija resursa. Još je jedna dobra stvar što se drugi Andor pušta u salvama od tri epizode a ukupno ih je 12, vrlo zabavnih, dinamičnih, na mahove ili vrlo zabavnih ili šokantnih, sa skladno doziranim humorom i dodatkom neobičnih likova. Sjajna serija, gotovo pa nevjerojatno dobra.