Draga se obrušila na Luku: 'Iznervirao me. On je kao konj, ne vidi dalje od svoje njuške'

Pred kandidatima Survivora su novi dan i novo napeto natjecanje, ali ulog je sada mnogo veći nego prethodnih dana. Jedan od timova izgubit će još jednog igrača. Tko će to biti doznat ćemo u duelu, no da bi do duela uopće i došlo, plemena moraju odigrati igre za plemenski imunitet.

U plavom plemenu dan će započeti laganim temama o češljanju kose i održavanju osobne higijene u nezahvalnim uvjetima. Osim toga, Filip, Sanja i Marina na plaži će izvesti mali ritual čaranja prilikom čega će pokušati odraditi čaroliju koja bi im priskrbila totem plemenskog imuniteta do kraja igre.

Za to vrijeme crveni tim bavi se temama kako, nakon niza poraza, pobijediti u sljedećem natjecanju. „Najviše negativne energije koja se plasira u pleme dolazi od Luke. Razumijem da je tužan zbog poraza, ali to neka zadrži za sebe“, ističe Marko koji unatoč svemu pokušava održati dobro raspoloženje među članovima svog tima. Luka se nikako ne slaže s njim, jer smatra da je to gluma i podilaženje drugima. Lukini se stavovi ne sviđaju ni Dragi. „Najviše me iznervirao Luka, vidim da je ograničenog razmišljanja, ne može uvažiti tuđe mišljenje. On je kao konj, ne vidi dalje od svoje njuške“, kaže Draga.

U igri za plemenski imunitet zaigrat će igru snage. Pobjednički tim osvojit će plemenski imunitet, a gubitnici će nakon sudjelovanja u izazovu za osobni imunitet, u kojemu se samo jedan kandidat može spasiti od potencijalne eliminacije, glasovati za najslabiju kariku među njima. Hoće li plavi pobijediti i treći put za redom ili ovoga puta pobjedu ipak odnosi crveni tim, doznat ćemo već večeras u novom nastavku showa Survivor.

