'Došlo je doba kad o toplesu nećemo raditi tabu. Severina će u javnost izlaziti dozirano'

U našem studiju gostovali su zamjenik glavne urednice Storyja Enio Dellavia i izvršni urednik 24sata Ivan Buča, a tema razgovora bio je "slučaj Severina".

U ponedjeljak navečer internetom su počele kružiti golišave fotografije na kojima je navodno naša pjevačica. Nakon što su mediji u Srbiji objavili fotografije, sutra ujutro odmah su reagirali Tomislav Petrović, menadžer pjevačice, njen suprug Igor Kojić i njen bivši partner Milan Popović.

Na društvenim mrežama nije se toliko komentirao ovaj slučaj, a Enio Dellavia to objašnjava ovako:

- Ovaj put su primat preuzele komunikacijske mreže inboxi, bilo da je riječ o Viberu ili WhatsApp, gdje su se raspačavale fotografije na koje zapravo nitko nema autorska prava i time se kršio zakon. Možda je jednostavno došlo doba kada o toplesu nećemo raditi tabu.

Pojavile su se razne teorije tko je plasirao u javnost ove fotografije, a jedna od teorije koja se pojavila na naslovnicama novina u Srbiji je da je pjevačica sama plasirala ove fotografije.

- U medijima u Srbiji glavna je teza kako je to sama napravila jer joj je karijera u padu. Nisam primijetio da joj je karijera u padu zadnjih 30 godina i mislim da u tome nema uporišta. Ta teorija je držala možda vodu kod nekih početnika, kod Severine ne vjerujem da bi to bio slučaj. Kao i prije 14 godina kad se pojavio njen video s jahte, tada su bile teorije kako su to političke igre da se skrene pažnja s nekih važnijih društvenih tema - kaže Buča.

Na pitanje hoće li se pjevačica oglasiti o ovom slučaju Dellavia kaže:

- Ne znam na temu čega bi se trebala oglasiti, ukradena su njena autorska djela, nemate se što opravdavati što imate fotografije koje nisu bile namijenjene javnosti.

Buča veli kako će Severina sigurno u javnost izlaziti dozirano i na način kako to bude htjela.

Cijeli razgovor pogledajte u videu u gornjem dijelu teksta.