Severinin menadžer: Ovakve osvete bivšeg partnera nisu ništa novo

Na internetu su se u ponedjeljak navečer pojavile eksplicitne fotografije na kojima Severina, jedna od najvećih glazbenih diva ovih prostora, navodno pozira polugola.

Vijest, a i fotografije, prenijeli su svi srpski mediji pa su fotografije odmah postale glavna tema i u Hrvatskoj te su ih mnogi počeli dijeliti na društvenim mrežama. Oni koji su vidjeli fotografije pisali su na društvenim mrežama da je njihova autentičnost neupitna, odnosno da je žena koja se na selfijima namješta u krevetu u vrlo provokativnim i eksplicitnim položajima uistinu Severina.

Neki su ostavili mogućnost da je riječ o fotomontaži, odnosno nagađaju da je riječ o namještaljci u kojoj netko sličan Severini pozira da bi ocrnio pjevačicu i naštetio njezinu ugledu.

– Sve se ovo “događa” upravo nakon što je Severina opet pobijedila u sudskim postupcima. Ovakve osvete bivšeg partnera, namještaljke i pokušaj diskreditacije nisu ništa novo. Postavlja se pitanje gdje su tome granice i kojim će se još sredstvima poslužiti. Još jutros poduzete su sve pravne radnje za zaštitu Severininih prava i interesa – izjavio je Severinin menadžer Tomislav Petrović.

Severina je već imala neugodne situacije zbog eksplicitnih snimki. U javnost je 2004. procurio njezin videouradak.

– Kad mi se dogodilo to s videom, nisam mogla izaći iz kuće ni stati na pozornicu. Više nisam imala volje ni za što. To sam doživjela kao psihičko i medijsko silovanje. Mislila sam da se nikad neću vratiti šoubiznisu. Ljudi to ne mogu shvatiti dok to ne dožive na svojoj koži – svojedobno se prisjetila.

Tada je rekla da joj je netko ukrao laptop, a u ovom slučaju još nije poznato kako su fotografije završile u javnosti.

