Kraljevska obitelj to joj jako zamjera: Meghan Markle u velikom intervjuu prvi put otkrila zašto se miješa u politiku

Iako često nailazimo na njezine izjave i istupe u javnosti, vojvotkinja od Sussexa i supruga princa Harryja Meghan Markle intervjue ne daje često i pomno bira gdje će i s kim progovoriti. S obzirom na njezino iskustvo s britanskim medijima, nije ni čudo da je skeptična oko nakana nekih medijskih kuća. No, u utorak se priključila online summitu New York Timesa gdje je napravila iznimku i u dugom razgovoru progovorila o svom životu, svojim postupcima, ali i svojoj obitelji. Intervju nije jedina iznimka koju je napravila otkako se sa suprugom preselila u SAD. Vojvotkinja se od preseljenja odvažila progovarati o važnim pitanjima, a neka od njih su itekako zabranjena za članove kraljevske obitelji.

Naime, predsjednički izbori najveći su izbori u SAD-u, a na iznenađenje svih, Meghan Markle i princ Harry uključili su se u kampanju pozivanja građana na izlazak na birališta. Osim toga, nedavno je izazvala veliku buru u javnosti jer je javno tražila plaćeni obiteljski dopust kojeg SAD-u još uvijek nema. Iako su njezini napori pridonijeli vraćanju plaćenog obiteljskog dopusta na potpis predsjedniku Joe Bidenu, njezin je aktivizam dočekan na nož od dijela medija jer su komentatori, ali i radnici u Buckinghamskoj palači tvrdili da je u sukobu s politikom kraljevske obitelji da se ne miješa u politiku. No, u razgovoru s voditeljem i kolumnistom New York Timesa Andrewom Rossom Sorkinom, vojvotkinja je rekla da je to pitanje daleko od političkog.

"Iskreno, ne vidim ovo kao političko pitanje", rekla je i nastavila: "Gledajte, sigurno postoji presedan u obitelji mog muža i kraljevskoj obitelji da se ne bave politikom, ali plaćeni dopust, s mog stajališta, je humanitarno pitanje.”

"Moj muž je uvijek govorio: 'S velikom privilegijom dolazi velika odgovornost', ali čak i prije nego što sam imala bilo kakvu privilegiju u svom životu, kada su moj život i moj način života bili vrlo različiti, uvijek sam se samo zalagala za ono što je ispravno", zaključila je vojvotkinja po tom pitanju.

Vojvotkinja se pritom prisjetila i djetinjstva kada je, ako bi nešto ugledala na televiziji što joj se činilo nepravedno i krivo, pisala pisma i zvala koga god treba kako bi ispravila.

"Pa sam o ovome pomislila: Pa, dopustite mi da napišem pismo i dopustite mi da podignem slušalicu i obavim nekoliko poziva i vidim mogu li pomoći. Meni se to čini kao stvarno očita i logična stvar koju moram učiniti, i sretna sam što to podržavam", naglasila je.

Iako se tek nedavno sa suprugom povukla iz svojih kraljevskih uloga, par je u svom novom životu u Americi postigao veliki uspjeh i financijsku neovisnost. Osim što su osnovali zakladu Archewell, par je potpisao ugovore s Netflixom i Spotifyjem, ali i uspostavio niz poslovnih partnerstava izvan grupe Archewell. Meghan (40) je i privatno uložila u ženski "super latte" brend Clevr Blends. No, priznala je, njezin se prvi poslovni pothvat zapravo dogodio prije više od 30 godina.

“Sjećam se kad sam bila jako mlada – mora da sam imala osam ili devet godina – počela sam praviti i prodavati gumice za kosu", nasmijala se. “Natjerala sam mamu da me odvede u centar po komade tkanine i prodavala sam ih, otprilike, pet za pet dolara, tko zna.”

Meghan je priznala da se osjeća “mnogo bolje oko svega” otkako se preselila u Kaliforniju, a također je podijelila iznenađujući detalj o svom privatnom životu: obožavateljica je online promotivnih kupona.

"Imate li vi još naviku kupovati s kuponima? Ne znam, ali ja nikada neću kupiti ništa na internetu, a da prije toga ne pronađem promotivni kupon”, priznala je.

Prvi put je u intervjuu progovorila i o svom sudskom sporu protiv britanskog Maila, kojeg je dobila jer su britanske novine kršile autorska prava i narušavanje privatnosti objavom privatnog pisma koje je poslala ocu Thomasu Markle.

“Što se tiče žalbe, dobila sam slučaj, a ovo pitanje traje još od prije nego što sam dobila djecu.. To je naporan proces, ali, opet, to je samo zalaganje za ono što je ispravno, što mislim da je važno u cijelosti, bilo u ovom slučaju ili u drugim stvarima o kojima smo danas razgovarali”, rekla je Meghan. “U određenom trenutku, koliko god bilo teško, ako znate razliku između ispravnog i pogrešnog, morate se zauzeti za ono što je ispravno, a to je ono što ja radim", zaključila je vojvotkinja.

