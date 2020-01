Doris Pinčić Rogoznica oglasila se o odlasku s RTL-a

Najljepse je u zivotu osim volim te cesto govoriti i hvala, a upravo to je ono sto mogu reci mom Rtl-u nakon gotovo sest godina suradnje. U brojkama- sest sezona "Tri,dva, jedan kuhaj", tri sezone "Zvjezdica", dvije sezone emisije "10", jedna sezona talk showa "Na kavi kod Doris", tv serija "Vatre Ivanjske", tv serija "Horvatovi", nekoliko reporterskih javljanja i brojni drugi zadatci koje smo zajedno odradili, uvijek s maksimalno srca. Zivot je beskrajno polje mogucnosti, i zato u ovom trenutku spremno idem u nove izazove. Hvala mom Rtl-u i nasoj publici na svemu 😘 #host #tvhost #rtlcroatia #thebestisyettocome @rtl_hr

A post shared by Doris Pinčić Rogoznica (@dorispincicrogoznica_doda) on Jan 22, 2020 at 5:32am PST