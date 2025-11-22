Doris Dragović bez ustručavanja progovorila o nedavnoj operaciji, evo što je rekla

Slavna Splićanka Doris Dragović nedavno je uspješno prošla operaciju očne mrene, čime je riješila dugotrajan problem sa slabijim vidom koji ju je mučio posljednjih mjeseci. Iako se suočila s izazovima, Doris je, kao i uvijek, zadržala svoj vedri duh i prepoznatljiv smisao za humor. "O da, vidim ja prišt, vidim ja sve što se događa, da, da. Pa ta mrena je ipak bila nešto što je valjalo valjda riješiti, a kako se ja u doktora Gabrića pouzdam, onda neka on odluči što treba", kroz smijeh je izjavila Doris u razgovoru za In Magazin, naglasivši da sada više nema nikakvih problema s vidom.

Nakon uspješne operacije, jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva nastavila je sa svojim uobičajenim ritmom života, prepunim energije, optimizma i osmijeha. Njena snaga i pozitivan pristup životu iznova su inspiracija mnogima. Doris Dragović već se posvetila novim izazovima i planovima, a njezini obožavatelji mogu očekivati puno novog sadržaja. Kako je ranije najavljeno, Doris priprema novi album, i to nakon čak 16 godina diskografske pauze. Novi glazbeni projekt predstavlja za nju iznimno važan trenutak, jer je surađivala s jednim od najcjenjenijih glazbenih znalaca, Ivanom Huljićem. Za Doris, suradnja s Huljićem nije samo profesionalni izazov, već i osobno iskustvo koje je za nju iznimno vrijedno. "Ivana toliko volim da ga nazivam ‘drugi sin’", rekla je Doris, ističući koliko je za nju značila ova suradnja i koliko je uživala u kreativnom procesu.

Rođena je kao muškarac, osjećala se kao žena i promijenila spol: Sa svećenicima pijem kavu i molim se Bogu

Iako je prošlo mnogo godina, Doris Dragović nikada nije prestala biti prisutna na glazbenoj sceni. Njezin povratak s novim albumom samo potvrđuje da je riječ o pravoj glazbenoj ikoni. S brojnim hitovima koji su obilježili hrvatsku glazbenu povijest, Doris je ostavila neizbrisiv trag na sceni. Njezin glas, talent i neizmjerna ljubav prema glazbi od početka njezine karijere donijeli su joj status prave glazbene dive. Njezini hitovi i dalje se pjevaju i slušaju, dok njezin prepoznatljiv glazbeni pečat živi i dalje u srcima njezinih obožavatelja.

Doris Dragović, koja je i dalje simbol hrvatske glazbene scene, svojim radom i talentom nastavila je oduševljavati generacije obožavatelja, a njen povratak s novim albumom samo je još jedan dokaz njezine iznimne karijere koja traje već više od četiri desetljeća. Glazbena diva, koja je kroz godine svojom glazbom i osobnošću obogatila hrvatsku glazbenu scenu, i dalje zaslužuje priznanje i poštovanje koje je stekla svojim izvanrednim radom.