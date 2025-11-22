Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
USPJEŠNA PJEVAČICA

Doris Dragović bez ustručavanja progovorila o nedavnoj operaciji, evo što je rekla

Foto: Borut Brozović, kontraformalni
1/25
VL
Autor
Vecernji.hr
22.11.2025.
u 08:00

Nakon uspješne operacije, jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva nastavila je sa svojim uobičajenim ritmom života, prepunim energije, optimizma i osmijeha.

Slavna Splićanka Doris Dragović nedavno je uspješno prošla operaciju očne mrene, čime je riješila dugotrajan problem sa slabijim vidom koji ju je mučio posljednjih mjeseci. Iako se suočila s izazovima, Doris je, kao i uvijek, zadržala svoj vedri duh i prepoznatljiv smisao za humor. "O da, vidim ja prišt, vidim ja sve što se događa, da, da. Pa ta mrena je ipak bila nešto što je valjalo valjda riješiti, a kako se ja u doktora Gabrića pouzdam, onda neka on odluči što treba", kroz smijeh je izjavila Doris u razgovoru za In Magazin, naglasivši da sada više nema nikakvih problema s vidom.

Nakon uspješne operacije, jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva nastavila je sa svojim uobičajenim ritmom života, prepunim energije, optimizma i osmijeha. Njena snaga i pozitivan pristup životu iznova su inspiracija mnogima. Doris Dragović već se posvetila novim izazovima i planovima, a njezini obožavatelji mogu očekivati puno novog sadržaja. Kako je ranije najavljeno, Doris priprema novi album, i to nakon čak 16 godina diskografske pauze. Novi glazbeni projekt predstavlja za nju iznimno važan trenutak, jer je surađivala s jednim od najcjenjenijih glazbenih znalaca, Ivanom Huljićem. Za Doris, suradnja s Huljićem nije samo profesionalni izazov, već i osobno iskustvo koje je za nju iznimno vrijedno. "Ivana toliko volim da ga nazivam ‘drugi sin’", rekla je Doris, ističući koliko je za nju značila ova suradnja i koliko je uživala u kreativnom procesu.

Rođena je kao muškarac, osjećala se kao žena i promijenila spol: Sa svećenicima pijem kavu i molim se Bogu
1/19

Iako je prošlo mnogo godina, Doris Dragović nikada nije prestala biti prisutna na glazbenoj sceni. Njezin povratak s novim albumom samo potvrđuje da je riječ o pravoj glazbenoj ikoni. S brojnim hitovima koji su obilježili hrvatsku glazbenu povijest, Doris je ostavila neizbrisiv trag na sceni. Njezin glas, talent i neizmjerna ljubav prema glazbi od početka njezine karijere donijeli su joj status prave glazbene dive. Njezini hitovi i dalje se pjevaju i slušaju, dok njezin prepoznatljiv glazbeni pečat živi i dalje u srcima njezinih obožavatelja.

Doris Dragović, koja je i dalje simbol hrvatske glazbene scene, svojim radom i talentom nastavila je oduševljavati generacije obožavatelja, a njen povratak s novim albumom samo je još jedan dokaz njezine iznimne karijere koja traje već više od četiri desetljeća. Glazbena diva, koja je kroz godine svojom glazbom i osobnošću obogatila hrvatsku glazbenu scenu, i dalje zaslužuje priznanje i poštovanje koje je stekla svojim izvanrednim radom.

Ključne riječi
pjevačica Doris Dragović showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Božić s Danijelom
BOŽIĆNI KONCERT

Božić s Danijelom: Otvorite srce za radost iščekivanja pjevajući najljepše božićne pjesme 3. prosinca u Lisinskom

Prije 20 godina u dvorani Lisinski Danijela Martinović je održala božićni koncert čiju se čarobne atmosfere i danas prisjeća s iskrom u očima i širokim osmijehom, a ove je godine ponovno poželjela svojoj publici pjesmom donijeti božićnu čaroliju te u suradnji s brendom Story organizirati sasvim poseban koncert posvećen svima koji otvorenog srca iščekuju radosni dolazak najtoplijeg blagdana.

Miss Universe
15
Fátima Bosch

Tko je nova Miss Universe? Meksikanka se borila s ADHD-om i vršnjačkim nasiljem, a i javnim poniženjem na izboru

Samo dva tjedna prije finala Miss Universe, tijekom ceremonije dodjele lenti na Tajlandu, Fátima se našla u središtu međunarodnog skandala. Nawat Itsaragrisil, moćni tajlandski izvršni direktor natjecanja, javno ju je prozvao i verbalno napao pred kamerama i ostalim natjecateljicama. Optužio ju je da ne promovira dovoljno zemlju domaćina, a tijekom žustre rasprave nazvao ju je "glupom" jer je, kako je tvrdio, slijedila upute svoje nacionalne organizacije

Učitaj još

Kupnja