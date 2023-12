Domaći burni razvodi: Jedan suprugu navodno ostavio zbog druge, a oni se 'vuku' po sudu

Godina 2023. ostat će zapamćena kao godina u kojoj su se dogodili mnogi ljubavni brodolomi - odnosno razvodi na domaćoj javnoj sceni. Razvod koji je odmah početkom siječnja 2023. šokirao domaću javnost jest onaj glumačkog, sad već bivšeg para - Dubrovkinje Jelene Perčin i Crnogorca Momčila Otaševića. Nitko nije ostao imun i ravnodušan na njihov razvod zato što zajedno imaju dvoje djece - sina Jakšu i kći Mašu. Svakako, ovo nije bio glumičin prvi propali brak. Iz prvog s poduzetnikom Kristijanom Babićem, inače vlasnikom zagrebačkog kluba koji je nedavno izgorio u požaru, ima i 14-godišnju kći Lotu.

- Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrirana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi djece - govorila je neutješna Jelena za časopis Gloria. Ako se prisjetimo, par se upoznao na snimanju serije 'Zora dubrovačka', a ljubav je planula tek na setu serije 'Kud puklo da puklo'. Kako to inače biva kod glumaca i domaćih estradnjaka, u tajnosti su se vjenčali 2018. godine u Crnoj Gori. Momčilo je tada bio iznenađen na Jelenin javni istup o razvodu, a mnogim novinarima u tom trenutku nije želio otkriti svoju stranu priče.

Punih godinu dana trebalo mu je da skupi hrabrosti i otkrije svoju stranu priče. - Kad se to dogodilo, prvo sam pomislio da je smak svijeta. Međutim, kad sam razmislio, shvatio sam da je možda tako i bolje i tražio najbolje rješenje za djecu i po tome se ravnao. Nisam imao puno vremena za očajavanje. Danas se trudim misliti pozitivno i organizirati se što bolje mogu u novonastaloj situaciji. Teško je, promjena je ogromna, a djeca su sad na prvom mjestu - iskreno je kazao za srpsko izdanje časopisa Gloria. Istaknuo je da su mu obitelj, prijatelji i posao pomogli da se oporavi nakon razvoda te da mu u početku nije bilo jednostavno. Mir je pronašao u roditeljskoj kući u Cetinju, gdje često i danas odlazi s djecom koju je dobio u braku s Jelenom.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Borna Filic/PIXSELL

- Najveće zadovoljstvo mi predstavlja boravak na Cetinju kod roditelja i na moru. Tamo sam shvatio koliko Maša ima energije i često se pitao koliko može trčati i skakati. Moja mama Nada i tata Duško kažu mi da je ista ja, da sam i sam bio takav, ako ne i gori. Trudim se njegovati njenu radoznalost i hiperaktivnost, najmanje dva puta tjedno idemo skakati na trambulinu ili na penjanje. Stalno smo aktivni, ako nemamo drugi izbor, odemo se igrati u park. U autu držim rekete za tenis, stolni tenis i badminton, i najmanje tri lopte jer nikad ne znam koja igra će im pasti na pamet - ispričao je Otašević.

Podsjetimo, kada je Jelena obznanila da je došao kralj ljubavi s Momčilom, krenule su spekulacije koje je lansirao časopis Story da je razlog njihova razvoda mlada glumica Ana Uršula Najev. Pričalo se da je između Momčila i Ane Uršule zaiskrilo na snimanju serije Kumovi u kojoj je ona igrala liječnicu Luciju, a on pak šarmantnog Janka. Ona je oštro demantirala takve glasine, a pokazale su se kao lažne.

Ella Dvornik i Charles Pearce

U kolovozu 2023. javnost je ostala šokirana kada je najpopularnija domaća influencerica Ella Dvornik otkrila kako je ljubavi s 14 godina starijim Britancem Charlesom Pearceom došao kraj.

- Da, istina je, u procesu smo razvoda. Tu odluku nisam donijela jučer, ali postupak dugo traje i mislim da nije potrebno komentirati nešto što nije završeno. No ovih dana zaista se svašta pisalo i jasno mi je da javnost ima potrebu nagađati i komentirati na raznorazne načine. Charles i ja kao bračni partneri stigli smo do kraja priče - odlučno je kazala influencerica za časopis Story.

Par je živio u Balama u Istri s dvije kćeri, šest godina starom Balie Dee i tri godine mlađom Lumi Wren. Njihova ljubavna priča započela je kad je 22-godišnja Ella upoznala Charlesa u Londonu, a vjenčali su se na Valentinovo 2019. u Las Vegasu nakon pet godina ljubavi i tri godine zaruka.

Foto: Instagram

- Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje, četiri godine poslije, u našem domu, s dva kućna ljubimca i bebom na putu - napisala je na Instagramu kći Dine i Danijele Dvornik 2017. godine kada im je na svijet stigla prva kćerkica Balie Dee.

Par je tada bio na glasu kao jedan od omiljenih 'it' domaćih parova, rado viđeni gosti raznih manifestacija, a influencerica je uspješno, unatoč majčinstvu i obvezama, gradila svoju karijeru. Trenutak koji ih je još jednom silno razveselio jest dolazak njihove druge kćerkice Lumi Wren 2020. godine. Osim što se prati svaki njezin korak na društvenim mrežama, Ella se odnedavno ozbiljnije upustila i u glazbene vode projektom Alterella.

Tara Thaller i Faris Pinjo

Nakon samo godinu i pol dana razveli su se glumica Tara Thaller i glazbenik Faris Pinjo. Ljubav, potvrdili su, nije uspjela nadjačati brojne poslovne obaveze koje su ih s vremenom sve više razdvajale, pa su sporazumno odlučili nastaviti svatko svojim putem.

– Istina je, Tara i ja zajednički smo donijeli ovu odluku. Pokušali smo spasiti brak, no brojne poslovne obveze koje smo oboje imali proteklih mjeseci jednostavno su dovele do toga da smo se međusobno udaljili. Znam da će ovo biti medijski zanimljiva tema, oboje smo javne osobe pa nam je jasan i interes javnosti, no želim reći da smo brak okončali bez gorčine, bez negativnih emocija i bez raščlanjivanja krivice. Imali smo i divnih zajedničkih trenutaka i siguran sam da smo na njima oboje zahvalni, ali sada je došlo vrijeme da krenemo svatko svojim putem – iskreno je kazao mladi glazbenik ekskluzivno za Večernji list koji je još 2015. godine sudjelovao u regionalnom talent showu 'X Factor Adria'.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

Tara i Faris upoznali su se 2019. godine na Sarajevo Film Festivalu, a postali su par tijekom studija na tamošnjoj Akademiji scenskih umjetnosti. - Prvo smo bili prijatelji, zatim smo se zaljubili. Nisam to imala namjeru tajiti od javnosti. Bila sam na fakultetu i isprva nisam htjela da profesori znaju za našu vezu. Isto tako i za zaruke. Brzo smo to učinili i više od godine dana bili zaručeni. Nešto smo se zezali, a ja sam mu rekla da ću, ako me ubrzo ne pita, ja njega zaprositi. Kod nas je sve išlo glatko i spontano. Rekla sam svojoj obitelji i bližnjima, a u tako malom krugu smo se i vjenčali - rekla je svojedobno Tara, koja se za glazbenika i glumca iz Visokog udala potkraj 2021. godine u Zagrebu, gradu u kojem su oboje nastavili živjeti.

Nedugo nakon, oboje su krenuli svatko svojim putem, Tara se zaljubila u svog plesnog mentora Matea Cvenića iz showa Ples sa zvijezdama, s kojim je obznanila javno svoju ljubavnu romansu. Faris je također okrenuo novu stranicu u životu i osvojio srce mlade glumice Ane Uršule Najev s kojom zajedno živi u hrvatskoj metropoli, ekskluzvno je pisao Večernji list.

Tia i Mario Mamić

Vijest koja je nedavno iznenadila domaću javnost jest razvod Tije i Marija Mamića. - Gospodin i gospođa Mamić, bez obzira na odluku da razvedu svoj brak, ostaju u prijateljskim odnosima - kazali su odvjetnici bivšeg para za časopis Story. Par je svoju jednogodišnju vezu okrunio brakom 2017. godine pred stotinjak uzvanika i nakon ceremonije vjenčanja svoje su uzvanike počastili svadbenom zabavom u hotelu Westin.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Tia i Mario jako vole folk-glazbu zato što, osim što su angažirali folk pjevačicu Radu Manojlović da zabavlja njihovih stotinjak uzvanika, mladenci su na plesnom podiju imali ispisan i stih "Od ljubavi jači" koji se, pretpostavljamo, odnosi na turbofolk hit Nedeljka Bajića Baje. – Kad smo se upoznali, radila sam na jednom projektu i bila sam totalno u modusu posla. Uopće mi nije palo na pamet da će se taj trenutak dogoditi i da ću se zaljubiti i krenuti u nešto, ali eto – to se tako dogodilo i mi smo zapravo odmah znali da je to – to – rekla je Tia u jednom intervju kada je govorila o tome kako se rodila ljubav sa sinom Zdravka Mamića.

Ante Gelo

Naš poznati skladatelj i gitarist 49-godišnji Ante Gelo u tajnosti se razveo od supruge s kojom ima troje djece. Kako su pisali domaći mediji, navodno je zaiskrilo između njega i HRT-ove producentice Petre Topolovec s kojom se ubrzo trebao i vjenčati, no ipak do njihovog sudbonosnog 'da' nije došlo. Planirali su se vjenčati 2. kolovoza na Korčuli, no ništa od njihova plana. Vjenčanje je navodno otkazano zbog prevelikog pritiska nastalog zbog skladateljevih obaveza.

20.08.2023.,Sibenik-Na trgu Republike Hrvatske izmedju sibenske katedrale i gradske vjecnice odrzana je 26.dalmatinska sansona Sibenik 2023.Izvedeno je 25 novih skladbi.Ante Gelo Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Tjednima prije 2. kolovoza, kada su Ante Gelo i HRT-ova producentica Petra Topolovec zakazali svadbu, na Prisavlju se pričalo o njihovu vjenčanju i dogovaralo kako će se ostati na ceremoniji na Korčuli nakon koncerata posvećenih Oliveru Dragojeviću. Gelo je bio u braku, ali je htio biti fer prema svima pa se vrlo brzo odlučio razvesti. No svadba suradnika Gele i Petre nije se održala kako su planirali. Kako je časopis Story tvrdio, Ante Gelo je imao suprugu koju nikada nije predstavio javnosti niti se ona željela javno eksponirati. Glazbeni krugovi kažu kako je riječ o samozatajnoj ženi koja se posvetila njihovu braku i odgoju djece. Iako su imali naizgled idiličan odnos, Geli se svijet promijenio kada je na HRT-u prije nekoliko godina upoznao plavokosu Petru te se naposljetku zbog nje i razveo, piše spomenuti časopis.

Valentina Kordić i Vatroslav Tijan

Krah braka para koji se upoznao i zaljubio u showu 'Ljubav je na selu' zaintrigirao je javnost. Valentina Kordić (30) i Vatroslav Tijan (45) više nisu jedna od uspješnih priča ovog showa, jer kako nam je tada potvrdila bivša kandidatkinja, oni su u procesu razvoda. Nakon Valentine kontaktirali smo i Vatroslava koji nam je rekao da je istina da se razvode, ali i da ne želi dati samostalno skrbništvo sada već bivšoj partnerici s kojom još uvijek živi u istoj kući. - Ne dam joj samostalno skrbništvo. Nema gdje već godinu i pol, čekam da se odseli. Želi luksuz, a nema niti za garsonijeru - kazao nam je odlučno Vatroslav.

Foto: Privatni album

Inače, tijekom proteklih 15 sezona popularnog RTL-ovog showa 'Ljubav je na selu' rodile su se i brojne ljubavi koje su se nastavile i nakon što su ugašene kamere. Jedna od njih je i ljubav Vatroslava Tijana iz Ražanca i njegove 'zlatne djevojke' Valentine Kordić koja je sredinom 2019. okrunjena i brakom. U njemu su dobili i dvoje djece, kćer Viktoriju i sina Vita, no unatoč naizgled idili koju su proživljavali nakon emisije njihov brak nije opstao. - Istina je, razvodimo se - potvrdila je Valentina za Večernji list i otkrila zbog čega je inicirala razvod nakon više od tri godine braka.

VEZANI ČLANCI:

- Vatroslav je taj koji je prestao imati odnose sa mnom i već godinu i pol ili dvije govorio javno da je rastavljen i mene zvao bivšom ženom. Rastavu sam podnijela ja kada sam shvatila da on jednostavno nije zainteresiran da budemo zajedno i da od toga više ne može biti ništa - iskreno nam je ispričala Valentina koja je papire za razvod predala još prije Božića prošle godine. Odmah je zatražila i samostalnu roditeljsku skrb, a pojasnila je i zbog čega.

- U trenutku kada sam predala papire za razvod naš sin Vito još nije bio dobio vrtić i tada sam tetama od kćeri Viktorije govorila da bi se selili iz Istre. Zbog selidbe u okolici Splita tražila sam samostalnu roditeljsku skrb jer želim sama donositi odluke jer mi je to lakše - rekao Tijan. Smeta joj, kaže, što njezin uskoro bivši suprug nije angažiran oko djece koliko i ona. - Općenito i sada ja radim sve sama oko djece, on većinom niti ne zna kada imaju neke izlete ili kada imaju termin kod doktora, ako treba nešto potpisati to potpiše ako ga se traži, ako ne ni ne sudjeluje. Tako da mi je ovo nešto sto meni olakšava jer želim što manje kontakta nakon razvoda imati s njim - zaključila je Valentina Kordić Tijan.

