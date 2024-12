Domaća odvjetnica koja ljubi popularnog hrvatskog pjevača otkrila: 'Roditi s 25 se pokazalo kao top stvar'

Supruga popularnog pjevača Sandija Cenova, odvjetnica Ilina Cenov, podijelila je na Instagramu dirljivi trenutak obiteljske harmonije. Na snimci se vide ona, njezin suprug Sandi i njihova 18-godišnja kći Zara kako uživaju na koncertu Severine u jednom zagrebačkom klubu. Ilina je uz snimku duhovito napisala: "Roditi s 25 se pokazalo kao top stvar. Imam s kim na jednu Severinu."

Osim Zare, supružnici imaju i sina Mikulu, koji također doprinosi veselju njihove obiteljske dinamike. U ranijem intervjuu za Story, Ilina je iskreno progovorila o njihovom obiteljskom životu i odnosu s djecom. "Moram priznati da nisu još uvijek oni tipični tinejdžeri, nekako ih je to preskočilo, vidjet ćemo, ali još uvijek razgovaramo, gledamo filmove skupa, imamo taj odnos. Ne žive u svojim sobama, tako da su zapravo jako, jako dobri," ispričala je.

Ilina i Sandi proslavili su 18. godišnjicu braka, a njihova priča o ljubavi odiše posebnim skladom i zajedništvom. U intervjuu povodom te obljetnice, Ilina je podijelila svoju filozofiju o uspješnom braku, otkrivajući tajne koje drže njihov odnos snažnim kroz gotovo dva desetljeća. "Ja mislim da je tajna da se jako dobro poklopite od početka, znači dosta sličnih pogleda na svijet, interesa nekakvih i to. A onda puno razumijevanja, ljubavi, truda i to sve skupa. I ono što, recimo, kod nas dvoje funkcionira – mi smo operirani od ljubomore, znači ljubomora nula. Mislim da je to zapravo dosta bitan korak, tako da to bi bio naš recept," iskreno je rekla Ilina.

Par je poznat po tome što svoj odnos temelji na dubokom povjerenju, međusobnoj podršci i razumijevanju. Ilina, kao uspješna odvjetnica, i Sandi, kao etablirani glazbenik, učestalo govore o ravnoteži između profesionalnih obveza i obiteljskog života. Njihova ljubavna priča započela je jednostavno, ali bogata je trenucima koje dijele zajedno – od zajedničkih putovanja do svakodnevnih obiteljskih trenutaka koji su im najdraži. Na koncertu, gdje su svi zajedno uživali u energiji Severininih hitova, Zara je pokazala koliko je bliska sa svojim roditeljima. Ta povezanost odraz je obiteljske atmosfere koju su Ilina i Sandi brižljivo gradili tijekom godina.

Sandi i Ilina Cenov inspiracija su mnogima, a njihova priča podsjeća na važnost ljubavi, povjerenja i otvorene komunikacije. Njihov život, bogat zajedničkim trenucima, potvrda je da su obitelj i partnerstvo temelj sretnog i ispunjenog života.

