FOTO Bivša voditeljica 'Provjerenog' otkrila novu i veliku strast: 'Kako objasniti nekome zašto si se zaljubio?'

Bivša voditeljica i urednica popularne emisije "Provjereno" na Novoj TV, Ivana Paradžiković, proslavila je ovogodišnji Međunarodni dan planina na poseban način. Na svojim društvenim mrežama podijelila je dojmljive fotografije sa svojih avantura u planinama, uz emotivne misli o onome što joj je taj dio prirode donio u posljednjih godinu dana.

"Planino od žene," rekao mi je netko i natjerao mi suze na oči. Ne pamtim kad mi je netko rekao nešto ljepše," napisala je Ivana u objavi, pokušavajući prenijeti svoje osjećaje. "Kako objasniti nekome zašto si se zaljubio? Je li to zbog njih samih ili zbog verzije tebe u koju se pretvoriš kada si zaljubljen?" dodala je. Paradžiković je otkrila da je planine otkrila prije više od godinu dana i da su joj promijenile život.

"U svojih 43 godine nisam se smijala toliko kao u ovih zadnjih godinu dana. Tamo sam sretna jer tamo sam živa. Sretan Međunarodni dan planina!" napisala je uz fotografije koje su izazvale oduševljenje njezinih pratitelja. Komentari ispod objave bili su ispunjeni divljenjem i pohvalama: "Bravo i sretno, Ivana!", "Tvoja energija je prava zaraza!", "Vi ste najzanimljivija žena na Instagramu! Toliko inspiracije i motivacije!", samo su neki od njih.

Osim planinskih pustolovina, Ivana je nedavno posjetila predivni otok Madeiru, gdje ju je pratio i njezin 18-godišnji sin Hugo. Iako Hugo rijetko pojavljivanjem na njezinim društvenim mrežama, ovaj put napravila je iznimku, podijelivši trenutke s njihovog zajedničkog putovanja. "Neki dan mi je rekao: 'Ej, znaš, baš si cool. Mislim, to planinarenje, sad još i teretana!' A on je tinejdžer i njima je sve cringe. Tako da, ovo je wow priznanje!" napisala je Ivana. "Dok on visi na Snapchatu, ja zahvaljujem životu. Ovo je taj trenutak." U drugoj objavi duhovito je primijetila: "Kakva majka, takav sin," što su njezini pratitelji prokomentirali, primjećujući koliko Hugo sliči na svoju majku.

Ivana Paradžiković već je dugo poznata kao snažna i inspirativna osoba. Nakon što je napustila "Provjereno", posvetila se novim izazovima i promicanju osobnog razvoja, što uključuje njezinu strast prema planinarenju, fizičkoj aktivnosti i putovanjima. Istovremeno, svojim objavama na društvenim mrežama ne prestaje inspirirati tisuće ljudi, pokazujući da su promjene moguće u bilo kojoj životnoj fazi.

Ivana je jedna od onih osoba koje svojom autentičnošću i iskrenim pristupom nadahnjuju druge, a njezina priča o ljubavi prema planinama samo je još jedan primjer kako strast i predanost mogu transformirati život. U svojoj 43. godini pokazuje da nikad nije kasno za otkrivanje novih interesa i ostvarenje osobne sreće.

