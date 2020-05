Domaća glumica u emotivnoj objavi otkrila što joj je slomilo srce: 'Tko će platiti moje suze?'

Pandemija koronavirusa većinu je odvojila od svojih najbližih, a jedna od njih je i domaća glumica Marijana Mikulić, koja se o svemu požalila na Instagramu.

Emotivna glumica požalila se kako zbog zatvorenih granica i promjena pravila između država neće moći zagrliti svoju majku za njezin 60. rođendan.

Početno ublažavanje mjera ju je razveselilo, no ubrzo je uvidjela da poneke države imaju svoja pravila te da slobodno putovanje između njih ipak još nije 100 posto moguće.

"Moja majka 23.5. slavi okrugli 60. rođendan, a da bi zagrlio majku u BiH moraš imati bosansku putovnicu, hrvatske se ne pikaju. Negdje prije dva tjedna krenulo je k tome da će se granice otvoriti za dva tjedna (dakle sad nekad), a meni se odmah sve lampice upalile - možda ćemo moći do nje i iznenaditi ja za rođendan! Pratimo, čitamo, čekamo, granice se otvaraju, ne otvaraju? Samoizolaciju ukidaju, ili ipak ne? DA, granice otvorene! Ukinuta i samoizolacija pri prelasku granice!! Sreća do neba!", započela je glumica u svojoj emotivnoj objavi na Instagramu uz koju je podijelila i zajedničke fotografije s majkom.

"I onda knock down! Samo oni koji imaju BiH putovnicu mogu prelaziti nesmetano granicu. Mi koji smo odozdo, a nismo više prijavljeni u BiH i nemamo BiH dokumente, ne možemo ući u BiH! Zašto? Pa jesu otvorene granice ili nisu? Zar posjedovanje BiH putovnice štiti od dobivanja korone i prenošenja iste? Znači oni koje imaju bosansku putovnicu mogu zagrliti svoju majku, a ja ne mogu? Nemam prava na to? Tko to ima pravo donijeti takvu odluku? Ima li ijedne pore, ijednog prava u koje nam neće politika uvući ruke?! Koliko koštaju moje suze danas? Tko to može platiti? I zašto? Može li mi netko odgovoriti?", upitala se na Instagramu popularna glumica dok su je pratitelji u komentarima tješili.