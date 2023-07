Melodije Jadrana nova su tvornica hitova, a Splitski festival je izgubio stari sjaj

"Tuka je žena koja ima niz problema, ali u njenoj glavi ne postoji dilema. Oni su krivi, to su njihovi problemi, tako misli tuka". Ako ste ovog vikenda gledali Splitski festival, kladim se da su ovo jedini stihovi kojih se sjećate. Štosni nastup Ane Paške podjeća na nekadašnje zafrkancije Prave kotke, pa i Jakše Navigatora koji potpisuje produkciju ove pjesme. Osim nje vjerujem da ste primijetili i pobjedničku pjesmu Đorđija Peruzovića "Letim u svemir", ali više zbog činjenice da je pjeva čovjek koji je na Prokurativama prvi put nastupio prije 60 godina i da je tekst za nju napisao Juroslav Buljubašić, koji je nedavno preminuo neostvarivši svoj veliki san - let u svemir.

U najluđem gradu na svitu problemi i teze "oni su krivi, to su njihovi problemi" nisu neuobičajeni. Uostalom, o tome je često pisao i veliki Smoje. Nažalost, povijest se ponovila, pa smo ove godine u dva tjedna, jer se uplela politika koja s glazbom nema veze, vidjeli dva festivala u Splitu. Baš kao i prije 20 godina kada je Zdenko Runjić nakon mimoilaženja u mišljenjima s gradskom vlasti napravio svoj festival Melodije Jadrana, slično je napravio i Tomislav Mrduljaš. Rezultat je da su kod Mrduljaša otišli svi prvoligaši, pa su na Melodijama Jadrana nastupili , primjerice: Jelena Rozga, Jole, Hari Rončević, Neno Belan, Mia Dimšić, Jacques, Zorica Kondža, Tedi Spalato, Matija Cvek, Rišpet, te Petar Grašo i Nina Badrić....došla je i velika Doris Dragović Što je preostalo Stiviju Vučkoviću, novom direktoru Splitskog festivala? Zaorati po naftalinu i iz njega izvući prvoborce poput Nenada Vetme, Zdravka Škendera, Đorđija Peruzovića, Ibrice Jusića ili Trija Gušt, koji su svoje zvjezdane trenutke na Prokurativama imali prije više od 30 godina.

Škender je prije izvođenja svoje nove pjesme "Kako te dušo jubin" čak i zapjevao refren svoje festivalske uspješnice iz 1988. "Ne mogu da te zaboravim", kako bi se uvjerio da ga publika nije zaboravila. Nije nam baš jasno ni što su na Splitskom festivalu radili Rajko i Barbara Suhodolčan, a budimo realni, ni Jurica Pađen i Aerodrom, koji su otpjevali pjesmu "Bura ore more". Pitanje je jesu li oni uopće htjeli nastupiti na ovom festivalu ili ih je novi direktor doslovno vukao za rukav "da popuni broj".

Koga uopće izdvojiti s ovogodišnjeg Splitskog festivala? Ako vam i dalje ne odzvanja "Tuka", onda ćete možda primijetiti Sinišu Vucu, koji je još jednom pokazao svoju umjetničku crtu otpjevavši pjesmu "Oboje smo pali", koju je napisao još prije 15 godina u suradnji s Arsenom Dedićem. Visoku kvalitetu kao i uvijek pokazali su Izabela Martinović i Stijene, te Marko Škugor. No, nažalost, čini nam se kako niti jedna od ovogodišnjih pjesama sa Splitskog festivala neće biti hit, a kamoli da će osvojiti Porin ili neku drugu nagradu. Na stranu to tko je kriv i čiji su to problemi, činjenica je da nam kronično nedostaje dobrih autora i kvalitetnih pjesama.

Zamislite da imate vremenski stroj i vratite se na Prokurative u 1983. godinu. Tada je u finalnoj večeri izvedeno 28 pjesama, a ja ću spomenuti samo neke koje znaju i oni koji glazbu prate samo površno: Oliver Dragojević - "A vitar puše", Meri Cetinić - "Živjela ljubav", Frano Lasić - "Zagrljeni", Magazin - "Kokolo", Jasna Zlokić - "Ne znam koji vjetar puše", Ivo Pattiera - "Prođi me se"... To je bilo prije 40 godina. Pitanje je koliko ćemo se uopće pjesama sjećati s ovogodišnjeg festivala ne za 40 godina, nego iduće godine. Kladim se - niti jedne! S druge strane, već je sada jasno kako su Melodije Jadrana iznjedrile nove hitove koji se već vrte po glazbenim servisima i dokazuju da se u umjetnost politika ne bi trebala miješati. Jer dobra glazba, baš kao i voda, uvijek nađe put!

