Dok ona hrani kokoši, on je vara! Tko je spajsica koju je prevario šef Red Bullove F1 momčadi?

Ginger Spice, odnosno Geri Halliwell-Horner proslavila je svoj 51. rođendan prošle godine u kolovozu. Slavila je u jednom od svojih luksuznih domova - na farmi u blizini Banburyja koju dijeli sa suprugom Christianom Hornerom, voditeljem tima Red Bull Formule 1 i djecom. Par ima 6-godišnjeg sina Montaguea, dok Geri ima 17-godišnju kćer Bluebell Madonnu iz veze sa scenaristom Sachom Gervasijem, a Christian 9-godišnju Oliviju s bivšom partnericom Beverly Allen.

Iako njihovu obiteljsku idilu sada trese skandal zato što ste Christian navodno dopisivao sa svojom kolegicom te razmjenjivao sadržaj koji je naštetio Geri, odlučili smo se prisjetiti njihove romanse. Par se upoznao 2009. u Monte Carlu gdje je Geri bila gošća Bernieja Ecclestonea, britanskog poslovnog magnat. Britanski mediji tada su prenosili kako su Geri i Christian bliski prijatelji, a on je tada bio u vezi s Allen. Pet i pol godina kasnije par se zaljubio i objavio svoju vezu. Horner je nakon samo pet mjeseci zaprosio Ginger Spice i to dijamantnim prstenom čija je vrijednost procijenjena na 80.000 funti. Vjenčali su se 2015. u Bedfordshireu pred brojnim slavnim gostima, među kojima su bile "Baby Spice" Emma Bunton, Amanda Holden i Jennifer Saunders.

Danas, s bogatstvom procijenjenim na gotovo 100 milijuna dolara, posjeduju čak dva doma u Oxfordshireu i Hertfordshireu. Njihova imanja imaju sve što čovjek može poželjeti: od bazena i jezera do farme na kojoj uzgajaju vlastito povrće i drže domaće životinje što pjevačica često prikazuje na društvenim mrežama. Najviše vremena provode u mirnoj i tihoj seoskoj kući u sklopu svog ranča u Banburyju, koji se nalazi u Oxfordshireu. Tamo uživaju u hranjenju kokoši, koza, konja i magaraca, a Christian najviše uživa u obnavljanju i preuređenju staja na farmi te se time odmara od stresnog posla u Formuli 1.

Njezin rođendan prošle godine nije mogao proći ni bez čestitku članica bivše grupe, “Posh Spice” Victorije Beckham, “Sporty Spice” Melanie Chisholm i “Baby Spice” Emme Bunton, koje su putem svojih profila na Instagramu uz fotografije i videe iz ere spajsica, Geri poželjele sretan rođendan. Spajsice su formirane nakon što su se djevojke javile na oglas u novinama The Stage 1994. kojim su se tražile članice za ženski bend, po uzoru na mnogobrojne boy bendove koji su tada bili popularni. Dvije godine kasnije postigle su svjetsku slavu debitantskim hit singlom “Wannabe”. Ginger Spice grupu je napustila u svibnju 1998. i započela solo pjevačku karijeru. Grupa je bez nje nastupala do kraja 2000. kada su se razišle, a šuškanja su sve glasnija kako će se ove godine okupiti povodom 30. godišnjice osnutka grupe.

Podsjetimo, brak bivše spajsice Geri Halliwell i šef momčadi Red Bull Formule 1 Christiana Hornera pod ozbiljnom je prijetnjom i to nakon što su u javnost procurile poruka koje je on izmjenjivao s jednom zaposlenicom. O svemu je bila pokrenuta istraga i Horner je bio oslobođen optužbi za nedolično ponašanje, no onda je objavljen niz poruka i fotografija, čime se skandal ponovno našao u središtu pozornosti.

Gerini bliski, koji su tijekom interne istrage odlučno stali uz njezinog supruga s kojim je u braku devet godina, sada su otkrili da ona proživljava krah. Planirala je otputovati na Grand Prix koji se održava u Bahreinu ovog vikenda kako bi bila uz Hornera, ali oni bliski bivšoj pop zvijezdi kažu da postoji jako mala vjerojatno da će mu se ona pridružiti. Osjeća se poniženo jer su se stotine intimnih WhatsApp poruka koje je on izmjenjivao s kolegicom objavljene putem anonimnog računa e-pošte.

Prema pisanju Daily Maila, Geri je prvotno prijateljima rekla kao joj je laknulo i da je ushićena što su optužbe protiv njezinog partnera, s kojim dijeli sedmogodišnjeg sina Montyja, odbačene i da je mislila kako je skandal došao kraju, jer ju je on uvjerio kako ništa od svega nije istina. - Christian joj se cijelo vrijeme kleo kako u svemu tome nema ničega - otkrio je izvor za Daily Mail. Drugi je izvor pak rekao da se boji kako će Geri, koja je ostala utučena zbog svega moći prihvatiti javno poniženje.

- Geri već toliko godina živi u ovom sretnom balonu, mislila je da ima svog princa i svog viteza u sjajnom oklopu, a sada se dogodilo ovo - dodao je izvor blizak paru. U trenucima kada su započinjali vezu, Christian je upravo dobio dijete s jednom drugom žena i ona je naporno radila i trudila se popraviti lošu sliku koja je u javnosti o njima prikazana, a pogotovo o sebi jer su je prozvali uništivačicom tuđih domova. - Sada se sve srušilo. Ovo će je uništiti. Christian joj govorio da je nevin, a iako nije bila sigurna u što da vjeruje, bila je odlučna da prebrode sve i spase brak - dodao je izvor.

Poruke su inače bile poslane predsjedniku FIA-e Mohammadu Ben Sulayemu i izvršnom direktoru F1 Stefanu Domenicaliju, kao i svim voditeljima momčadi. Izvor blizak paru rekao je da je posljednjih nekoliko tjedana bilo pakleno za Christiana i njegovu obitelj.

- Geri je shrvana, ne može jesti ni spavati. Njezina obitelj i kolegice iz Spice Girlsa zabrinuti su za nju. Čujem da je Christian pokušava ohrabriti da ostane pozitivna, ali ona je potonula, baš kao što je potonula nakon što je napustila Spice Girls. Ona ni s kim ne razgovara - kazao je naposljetku izvor.

