Severini usred koncerta pukle hlače, pogledajte kako je to riješila

Severina Vučković (51) ovog je vikenda nastupila u München, a na Instagram profilu pratiteljima je pokazala kako se sredila za tu prigodu. Na sebi je imala crne hlače od umjetne kože uz koje je uparila rozi top te bijele sandale na visoku petu. A frizuru je sredila tako što je napravila kovrče.

Iako je izgledala sjajno, takav izgled nije se zadržao do kraja koncerta, a to je napisala i u opisu fotografija koje je objavila. - Guten Tag. Ovako sam izgledala sinoć prije koncerta u Münchenu; frizura je pala na trećoj pjesmi, a hlače su pukle na trinaestoj pjesmi. Ali osmijeh je bio postojan, do zadnje pjesme - napisala je pjevačica.

Poslije toga pokazala je i kako je riješila problem puknutih hlača. - Priča za laku noć... Šapnula sam Henryju da su mi pukle hlače i da mi da sako, Henry donosi sako, Ljubo lijepi hlače s tejpom kojim je prije toga lijepio tepih na podu (jer se pod sklizao zbog kondenzacije, što je idealno za salto, kojeg sam se pribojavala da bi se mogao dogoditi)... Pozdrav proizvođaču tejpova. Kakav rock'n'roll - napisala je uz snimku i dodala da u subotu nastupa u Zürichu.

A iz Münchena je podijelila i još jedan video na kojemu pokazuje koliko je ljudi stiglo na njezin koncert te da je dobila jednu poruku od male djevojčice koja se približila pozornici. - U Münchenu sam imala prvi koncert za Novu godinu 1993. i otada smo imali prekrasne koncerte sve sljedeće godine. Ali sinoć je bilo najbolje. Hvala svima na nezaboravnoj noći - napisala je.

Podsjetimo, Severina je sve iznenadila pojavivši se u prvoj polufinalnoj večeri Dore 2024., uz nastup Leta 3 za njihovu "Baba Rogu". No, pobjedu je ipak izborio Baby Lasagna i njegova "Rim Tim Tagi Dim", a pjevačica je mladom glazbeniku čestitala na tome.

- Severina, veliki fan, čast mi je - rekao je glazbenik kada je ugledao Severinu i pružio joj ruku. - Dušo, divan si. Sve ti želim, i sreće i svega... Navijali smo za vas cijelo vrijeme - odgovorila je Severina. Glazbeniku je pružila podršku i na svom Instagramu gdje je napisala: - Volimo našu talentiranu djecu.

