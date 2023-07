Dobro je, zabavno, a za nas opet jako važno jer se govori o jednom automobilu iz Hrvatske

Downeyjevi auti iz snova, HBO Max

Najavljivalo se to dosta u svibnju, na traileru je Nevera bila glavna zvijezda, no dobili smo ipak puno, puno više. Dapače, čini se kako je Robertu Downeyju Jr.-u Rimčeva Nevera doista bila glavna inspiracija za ovu seriju o automobilima u kojoj promovira prije svega one na električni pogon. Poznati hollywoodski glumac, kojega znaju najviše po ulozi Tonyja Starka, odnosno Ironmana, i sam ima poveliku kolekciju uglavnom američkih klasičnih automobila. Jednom je Jay Leno, najpoznatiji kolekcionar među poznatima, na pitanja zašto uopće ima toliku garažu s toliko vrijednih automobila odgovorio kako je jeftinije održavati 10 oldtimera nego deset ljubavnica, ili čak jednu, ovisno kakve ste sreće. Kod Downeyja nismo čuli takvo objašnjenje, već je on sakupljanje nečega, i u njegovom slučaju automobila, opisao kao ispunjavanje očekivanja društva koje od uspješnih želi vidjeti da artefaktima potvrđuju svoj uspjeh. Međutim, 40-ak godina poslije gledanja “Bullita” i sličnih filmova koji su u tu generaciju glumaca kojoj pripada i Downey ukorijenio automobil kao simbol snage američke industrije i gospodarstva, stvari su se bitno promijenile. Sada je automobil tog tipa, legendaran, snažan, simbol dizajna svog vremena, samo obilježje jednog lijepog vremena. Na redu su sada neki drugi automobili s kojima se ljepota nije od početka nužno povezivala, a svakako mogu biti podjednako snažni i brzi. Kao spoj ljepote, snage i brzine, te nove tehnologije koja bi morala odmijeniti konvencionalne automobile na motore s unutrašnjim izgaranjem, Downey je izabrao upravo Rimčevu Neveru. Iako posljednjih dana ima vijesti o isporukama ovog u Hrvatskoj napravljenog automobila, teško da je moglo biti bolje reklame. Jer, naglasio je Downey, Nevera je ono što on ima na umu, ne na toj skali, riječ je o superautomobilu od dva milijuna eura koji je među najbržima na svijetu, već o načinu razmišljanja, potvrdi da je tako nešto doista moguće. Bolja mu je potvrda za to bila Nevera nego strujom potpomognuta američka vojna i bojna vozila koja je razgledao u jednoj trenažnoj bazi. I nakon susreta s Rimcem i vožnje u Neveri, Downey nastavlja dalje sa serijom koja je zapravo nešto slično wheeler-dealer showovima kakvih ima nekoliko, a gdje su pojedini doista jako uspjeli. Samo je ovdje trik da se konvencionalni automobil pretvara u električni. Dobro je, zabavno, ponajprije za ljubitelje automobila, a za nas ponovo jako važno jer se govori o jednom automobilu iz Hrvatske, Rimac Neveri u boljoj prezentaciji nego svojedobno na The Grand Tour, svakako.

Europa iz zraka 5, National Geographic

Osim što je veliki časopis, kasnije je National Geographic postao i velikim medijem, a to je umnogome i zbog doista jake i uvijek ambiciozne televizijske produkcije. Kao i u drugim sferama, NatGeo prati tehnologije i koristi ih na domišljate načine, čemu je dokaz i “Europa iz zraka”. Za ovu seriju na efektan je, ali zapravo jednostavan način, korišten dron kojim su napravljeni prekrasni kadrovi niza mjesta u Europi. Sjećate se, mi smo već bili zastupljeni kao država u jednoj od prvih sezona, a sada nas evo opet, i to po nečemu sasvim posebnome. Naime, u petoj sezoni tema je “Europe iz zraka” Sredozemlje, a kako smo i mi u toj zemljopisnoj i geopolitičkoj cjelini, dio smo nove sezone. Konkretno, u nizu zanimljivih mjesta po Sredozemlju,za Hrvatsku odabrana je Palagruža. I to kroz doista fantastičnu priču o svojoj povijesti, kad su možda i najstariji moreplovci koristili ovaj naš otok kao luku i skrovište, a da bi danas ona bila mjesto na kojem je svjetionik na kojem se svakog mjeseca smjenjuju po dva svjetioničara kao jedini stanovnici otoka.

The Playing Card Killer, Netflix

Slučaj Alfreda Galána Sotilla ostat će zabilježen u španjolskoj povijesti kao najpoznatija serija ubojstava. Sotillo je ubio šestero ljudi, a pokušao smaknuti još troje, uspjevši ih tek raniti, čime je sebe učinio poznatom i povijesnom osobom koja je prvi španjolski serijski ubojica. Svoje je žrtve birao nasumice, bez jasne šablone, a ono što je nama posebno zanimljivo, jest da je to činio pištoljem koji je nabavio u Bosni za vrijeme kada je kao pripadnih španjolskih padobranskih postrojbi sudjelovao u humanitarnim misijama. Prošvercao ga je u nekakvom televizoru. Osuđen je na 142 godine zatvora, od čega će odslužiti maksimalnih 25, što znači da će izaći sa 52 I to je za pet godina, 2028. Nije osobito vesela pomisao kako će jedan takav “humanitarac” opet šetati slobodno, no takvo je španjolsko pravosuđe. Sotilla su nazvali Ubojicom s kartom jer je pored jedne od žrtava pronađena karta iz špila. O svemu tome možete se informirati u ovom španjolskom dokumentarcu koji treba pogledati, ako zbog ničega, a onda zbog povijesnih razloga.

The Calling, SkyShowtime

U ovom sada već zahuktalom ljetu vrijeme je i za popodnevno neobavezno gledanje kakvog dobrog krimi trilera. I primijetili smo na SkyShowtimeu “The Calling” koji potpisuje David E. Kelley. Kada nešto potpisuje tako veliko ime, onda su prilično dobre šanse da je riječ o nečemu što vrijedi. A ovdje je još slučaj da je priča prilično neobična i zaista interesantna. Jeff Wilbusch je u glavnoj ulozi detektiva Avrahama Avrahama, religioznog američkog Židova koji ima talenta za rješavanje zločina. Ništa ovdje nije slučajno, jer je serija adaptirana iz knjige izraelskog pisca Drora Mishanija, “The Missing File”. Bilo je nekih strogih kritika, no mi se ne bismo priklonili takvima, već smo bitno blaži i skloniji preporuci trošenja nekog lošijeg ljetnog dana na svih osam epizoda prve sezone, koliko je dostupno na ovoj platformi. Ima neke atmosfere, par glumaca prepoznatljivih iz drugih serija, daje neki drugi kut u inače zakrčeni žanr, pa nemamo problema preporučiti ljubiteljima ovakvih serija da pogledaju i “The Calling”.