Dobra vesternserija u inteligentno postavljenoj priči

Lawmen: Bass Reeves, SkyShowtime

Općenito preporučujemo sve što na neki način potpisuje Taylor Sheridan. I novu seriju o jednom od prvih crnih šerifa na Divljem zapadu potpisuje Sheridan u ulozi producenta, što je prilično sigurna garancija da prihvatimo priliku i pogledamo pretpremijerno prve epizode. Ponovo je tu karakterističan potpis čovjeka koji nam je dao 1883., 1923. i Yellowstone, komorna glazba koja navješćuje dramu koja prikazuje težak i često poguban život. Primijetit ćete kako se u Sheridanovim serijama rijetko tko smije, humora nema uopće, nema ničega što bi remetilo što je moguće plastičniji prikaz surovih doba i okolnosti u kojima žive ili umiru njegovi likovi. A ovdje je i činjenica da je Bass Reeves doista bio stvarna osoba. Tamnoputi šerif koji je hvatanjem kojekakvih bandita zarađivao za život sebe i svoje obitelji, a sve nakon Građanskog rata i većinom na teritoriju ostavljenom Indijancima. Očito, s još podosta nekadašnjih konfederacijskih vojnika taj posao za nekadašnjeg tamnoputog roba nije bio lagan, no izgleda da je Bass Reeves u njemu bio dobar, pa i krajnje revan te su o njemu napisane knjige. Ovdje je podloga serije trilogija Sidneyja Thompsona, američkog povjesničara specijaliziranog za Divlji zapad. Inače su Sheridanove serije uvijek pravilno postavljene u povijesni koncept, a ovdje još i vezane uz stvarnu osobu. Sam Reeves autentični je heroj Divljeg zapada. David Oyelowo izabran je adekvatno te ga iznimno dobro tumači. Ništa čudno, veći dio njegove dosadašnje glumačke karijere vezan je upravo uz filmove u kojima je tema rasa, a naslonjeni su na stvarne povijesne osobe poput primjerice Selme. Ovdje je, međutim, jedan drugi Oyelowo koji se prilagodio krutom i grubom Reevesu koji je odlučan učiniti sve da obavi svoj posao držeći moralnu vertikalu koja se lako gubila u tom teritoriju i u to doba. Priča je ovdje postavljena inteligentno s ne sasvim jasno postavljenim antagonistima glavnom liku već se kroz Bassov posao privođenja ovih ili onih zlikovaca, što čini bez gledanja na boju kože, dolazi do ultimativnog zla koje jaše po preriji poput njega. Ponovo se Sheridan i Chad Feehan, koji seriju autorski potpisuje, ne srame eksplicitnih scena nasilja i šokantnih situacija, no malo je sumnji da se tako nekako i živjelo i umiralo na Divljem zapadu. Priča o Reevesu navodi i kako je osobno priveo i vlastitog sina nakon što je ovaj ubio svoju suprugu. Takvog Reevesa odradio je Oyelowo u ovoj dobroj vestern-seriji koju će biti užitak pogledati.

Roadrunner: A Film about Anthony Bourdain, Netflix

Doista je bilo teško vjerovati da bi globalni gastronomski svijet za nekim jecao kao što je to činio za Anthonyjem Bourdainom, svojedobnim hrvatskim gostom i hvaliteljem naše gastronomije. Prošlo je pet godina otkako nema vjerojatno najslavnijeg chefa svih vremena, a koji je to postao, među ostalim, i zbog svojih medijskih talenata. Sada je na ekrane stigao film koji je najprije igrao u američkim kinima. Morgan Neville, koji je napravio ovaj dokumentarac, imao je pristup tisućama sati snimljenog materijala pa je mogao napraviti intimni dokumentarac koji je ocijenjen korektnim, iako ostaje osjećaj da se moglo i nešto više. A Neville je povukao i kritike jer se koristio umjetnom inteligencijom kako bi rekreirao glas mrtvog chefa u postupku koji je zamalo u nekom trenutku postao trend, no to se, srećom, nije ostvarilo. A bilo je suvišno i ovdje jer svaki Bourdainov fan, a takvih nije malo, želio je dobiti najsiroviju moguću sliku velike kulinarske zvijezde. U velikoj mjeri to smo i dobili, no igralo se na sigurno, bez rizika osim uporabe “deep fakea”.

Kladioničar, HBO Max

Bookie ili kladioničar u američkom društvu pa i u pop-kulturi nepopularna je osoba kod koje se uglavnom možete ilegalno kladiti. Takav posao radi Danny, a ima i kompu Raya s kojim ide okolo i nastoji ubrati od nesretnih kladitelja izgubljen novac. A imaju i svoje privatne probleme kao i svatko drugi – u braku, s obitelji, djevojkama i tako dalje. U HBO-u su od takvih često graničnih likova odlučili napraviti sitcom u popularnom polusatnom formatu gdje Dannyja tumači Sebastian Maniscalco, uspješni američki stand-up komičar kojega se možemo sjetiti iz “Zelene knjige: vodiča za život” ili pak “Irca”. Kladioničar je zabavna serija koju potpisuje Chuck Lorre, čije je ime i na uspješnicama poput “Dva i pol muškarca”, “Dharma i Greg”, “Teorija velikog praska”, “Kominsky Method”, da nabrojimo samo neke. Nije onda čudo da se u seriji pojavljuje Charlie Sheen, pa i Ray Romano u kratkoj ulozi. Oba su, naravno, dužnici. Sviđaju nam se ti novovalni američki sitcomi, nadamo se da će se i Bookie uhvatiti iako s bilo čime, što ima veze s kladionicama, jasno, treba biti oprezan.

Izgubljeni gradovi s Albertom Linom, National Geographic

Povijest u nas uvijek igra. A otkrivanje davno zaboravljenih ili ponovo otkrivenih naselja i gradova može biti posebno atraktivno. Pa, može se reći da tako i jest s Albertom Linom čije emisije o izgubljenim gradovima traju još od 2009. godine. I to je zato što se primjenjuju suvremene tehnologije, pri čemu to nije neka reklama nego doista tako jest. Emisija se fokusira na korištenje bespilotnih letjelica i LIDAR snimanja, ta kratica stoji za svjetlosnu detekciju i određivanje raspona, za otkrivanje inače skrivenih arheoloških struktura unutar i ispod modernih gradova i udaljenih krajolika. Inače, Albert Yu-Min Lin američki je inženjer, znanstvenik, tehnolog, istraživač i televizijski voditelj. Viši je predavač i znanstveni suradnik za strojarstvo i zrakoplovno inženjerstvo na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu, što je sve prilična garancija da je ono što gledamo znanstveno utemeljeno i autentično. Savršeno za hladne dane, a prije nego što krene navala božićnih filmova i serija. Pogledajte, isplati se.