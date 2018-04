Dobila sam dobru lekciju, više to nikada ne želim ponoviti

Prošlog vikenda na male ekrane vratila se magazinska emisija “Exkluziv” koju vodi Ana Radišić. Riječanka se uvijek hvata u koštac s novim izazovima, a jedan je od njih prelazak u novu televizijsku kuću, gdje joj je osim voditeljske povjerena i urednička uloga.

Gledamo vas u “Exkluzivu” koji se na RTL vratio u novom ruhu. Koliko ste ga dugo pripremali?

Posljednja dva mjeseca poprilično intenzivno, zapravo otkako sam se pridružila RTL-ovoj redakciji. Zaista smo puno radili, pripremali se, živjeli s našim temama, snimali, raspravljali i dogovarali se.

Rekli ste da osjećate veliku odgovornost.

Osjećam je prema svemu što radim. Stalo mi je da sve što radim napravim najbolje i stoga je odgovornost neizbježna. Dolazak na RTL nagrada mi je za dosadašnji trud i rad, ali i izazov za koji sam spremna.

Jeste li prije gledali “Exkluziv”?

Jesam, tko nije?! Odrastala sam uz njega.

Koje vas teme kao gledateljicu najviše privlače?

Zanima me sve što je na kreativan i drukčiji način doneseno na ekran zahvaljujući trudu novinara. Svaka priča može biti zanimljiva ako je ispričana iz drugog kuta. Volim vidjeti i čuti ono što dosad nisam.

Imate višegodišnje voditeljsko iskustvo, no je li postojala trema prije prvog “Exkluziva”?

Postojali su, naravno, trema i uzbuđenje. Uvijek je trema prisutna što god da radim, uvijek je pozitivna i uvijek budem još bolja zahvaljujući njoj.

Prije nekoliko mjeseci odlučili ste se za prelazak sa CMC-ja na RTL. Koliko ste dugo razmišljali o toj odluci? Što je presudilo?

Nije mi bilo jednostavno otići jer sam na CMC televiziji provela pet uistinu lijepih televizijskih godina. Imala sam mnogo projekata i zahvaljujući CMC-ju došla sam u Zagreb. Međutim, svi moramo u nekom trenutku napustiti sigurnu luku i otisnuti se na otvoreno more. Tako je bilo i u mom slučaju. Želja za napretkom i izazovima poklopila se s pozivom s RTL-a, koji je došao u pravom trenutku, kad su mi se se karte posložile.

Vodili ste nekoliko glazbenih emisija, nedostaje li vam taj format?

U glazbi sam i dalje zahvaljujući Top.hr-u gdje sam dobila uredničko mjesto, tako da s glazbom i dalje živim, samo iza kamera.

Karijeru ste počeli prije deset godina na Kanalu Ri. Jeste li proslavili jubilej i kako?

Sad ste me podsjetili na slavlje. Jubilej je prošao u znaku prelaska na RTL, no planiram organizirati slavlje do ljeta, zajedno s proslavom diplome i rođendanom.

Osim novog poslovnog izazova imali ste i privatni - obranu diplomskog rada. Kako je sve prošlo?

U krugu obitelji i najbližih prijatelja. Bilo je prilično emotivno. Svi oni osjetili su moja odricanja i trud koji sam uložila u završavanje prava. Bila sam iznimno sretna i ponosna, a mislim da su jedino mama i tata bili još sretniji.

Pravo je nešto čime se želite baviti? Možda u budućnosti otvoriti odvjetnički ured?

Puno truda uložila sam u pravo, stažirala u Zaprafu i HDU godinu dana te završila edukacije iz područja intelektualnog vlasništva, koje me zanima tako da ga ne planiram napustiti.

Nakon godina provedenih u petoj brzini prošlog ste ljeta zbog bolesti morali usporiti. Je li danas sve u redu?

Danas sam usporila, umjerenija sam u svemu i pazim na zdravlje. Dobila sam dobru lekciju, više to nikada ne želim ponoviti.

Je li ponekad teško kontrolirati se i ponovno ne ubaciti u petu brzinu?

Uz ovaj posao, obveze i neklasično radno vrijeme moram priznati da jest, ali alarm je prisutan i nastojim se sačuvati.

Tada ste rekli da ste spoznali što vam je jedino važno. Što vas je to iskustvo naučilo?

Naučilo me pravim vrijednostima. Osvijestila sam smisao života, svoj smisao u njemu te shvatila koliko sam zaista sretna i zahvalna na svemu što imam i što me okružuje u životu.

Vaša je velika strast i trčanje, imate li vremena za ozbiljnije pripreme za polumaratone ili trčite samo rekreativno?

Prestala sam trčati na duge dionice jer zahtijevaju iscrpljivanje organizma, poseban režim življenja i prehrane. Redovita sam u sportu, ali na drukčiji način. Trčim rekreativno, manje dionice, pet do deset kilometara, i u teretani treniram s trenerom Markom Dešom.

Poslovno nižete samo uspjehe, je li tako i privatno?

Kažu da je sve ono vanjsko odraz unutarnjeg. Zadovoljna sam.

Prošle godine potvrdili ste prekid dugogodišnje veze. Kakav je trenutačno vaš ljubavni status?

Ne bih komentirala ljubavni život, on je samo moj.

Često se kaže “Iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena”. Stoji li iza uspješne žene uspješan muškarac?

Kada dvoje raste zajedno u odnosu punom poštovanja, razumijevanja i podrške koja je nužna osim ljubavi, sigurno da.

Koji su vam najveći motivatori u životu?

Imam puno motivatora, to su ljudi od kojih učim, koji me okružuju i inspiriraju. A ako hodam “budna”, inspiraciju pronalazim na svakom koraku.