Hrvatska je od Srbije dobila osam bodova, a od Slovenaca nijedan bod

Let 3 i njihova pjesma "Mama ŠČ!" od nacionalnih žirija su dobili samo 11 glasova. Hrvatski žiri dao je Italiji 12 bodova. Srbi su nam dali 8 bodova, a Slovencima 12. Slovenci su pak svojih 12 bodova dali Italiji, a Hrvatskoj nijedan. Tri boda smo dobili od portugalskog žirija, koji je dao 12 bodova Australiji.

- Moj dragi Let 3, oni ne prepoznaju vašu umjetnost i talent. Nadamo se da će biti bolje od publike. Europa nije spremna za Let 3, nikada neće razumjeti Bili ste odlični i zaslužili ste barem peto mjesto, pozdrav iz Izraela. Bili ste super, napokon sam bila ponosna zbog nekog našeg nastupa na Eurosongu. Bili ste prej....i, zaslužili ste puno više - bili su neki od komentara na Twitteru te ispod videa zahvale koji je objavio Damir Martinović Mrle s ostatkom članova Leta 3.

- Napokon je gotovo. Pokazalo se to s početka cijele priče, kao kad smo namjestili pobjedu na Dori. Opet su nas pokušali uvući u neke pe*erske radnje, protuprirodne čak bih dodao. Ali eto, mi smo na strani naroda i narod je očito na našoj strani. Dobili smo iznenađujuće velik broj bodova od publike iz cijele Europe i svijeta. To nam je zaista velika nagrada i satisfakcija za trud koji smo uložili. To je nešto što nas ispunjava, i duhovno i tjelesno, i otvore i zatvore. Sretni smo - Zoran Prodanović Prlja u svom sarkastičnom stilu je kazao za 24 sata.

My dear LET 3 they don't recognize your art & talent! 🥺 #Eurovision2023 — trainwreck (@demetriaa24) May 13, 2023

Loreen je osvojila 583 boda temeljenih na glasovima publike i žirija iz 37 europskih zemalja i Australije. Njoj je ovo drugi nastup i druga pobjeda na Euroviziji, nakon 2012. godine. Drugo mjesto osvojila je Finska, a Izrael treće.

Hrvatski predstavnici Let 3 osvojili su 13. mjesto sa 123 boda, od toga je 11 bodova bilo od žirija dok smo od publike dobili 112 glasova. Ovo je prvi put da je hrvatska pjesma bila u finalu Eurovizije od 2017. godine i nastupa Jacquesa Houdeka.

Šezdeset i sedmo izdanje Eurovizije održano je u Liverpoolu, zamjenskom domaćinu, pošto prošlogodišnji pobjednici Ukrajinci nisu mogli održati natjecanje u svojoj zemlji zbog ruske invazije.