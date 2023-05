Predstavnica Francuske u kameru pokazala gestu koja sliči na srednji prst, pa se o svemu oglasila

Loreen

Pobjednicu Eurovizije optužili za plagijat: 'Tattoo je mix drugih pjesama'

Španjolske novine ABC tvrde kako pjesma previše podsjeća na druge pjesme. Pišu da neki dijelovi pjesme podsjećaju na 'The Winner Takes It All' grupe ABBA, dok refren podsjeća na pobjedničku pjesmu Eurovizije 'Euphoria' iz 2012. koju je također izvodila Loreen.