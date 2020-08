Dino Rađa povodom godišnjice braka objavio fotku s vjenčanja staru 19 godina

Naš legendarni košarkaš Dino Rađa i njegova supruga Viktorija proslavili su 19. godišnjicu braka. Povodom toga, Dino je na Instagramu objavio fotografiju s njihova vjenčanja. Fotka je snimljena na brodu, a uz mladence su bivša tenisačica Iva Majoli i pjevač Petar Grašo.

"Prije 19 godina je rekla DA" napisao je Dino uz fotografiju.

Foto: Instagram

Godišnjicu je na Instagramu obilježila i Viktorija koja je objavila fotku na kojoj pozira sama.

"Kao ova slika.... mir, ljepota, blagostanje, uživanje i ljubav... takav mi je život s tobom", napisala je.

Foto: Instagram

Podsjetimo, par je svoju ljubavnu priču odlučili ispričat za magazin Gloria Glam i otkrili su kako ih je prvi put upoznao Toni Kukoč u jednom restoranu i to upoznavanje je trajalo svega desetak sekundi. Iako je njihovo prvo upoznavanje bilo jako kratko prst sudbine ipak je htio da se Viktorija i Dino malo bolje upoznaju, a ta priča je posebno zanimljiva.

- U to vrijeme bio sam jako dobar s jednom djevojkom. Kada bismo se htjeli čuti, ona je morala ići u stan k drugoj djevojci jer u svojem nije imala telefon. Ta druga djevojka bila je Viktorija, što ja, naravno, nisam znao. Jednom kad smo se dogovorili da ćemo se čuti, ona je zaboravila pa se na telefon javila Viktorija. Počeli smo spontano razgovarati, a ja sam potom sve češće zvao prijateljicu u vrijeme u koje se nismo dogovorili kako bih mogao pričati s Viki. - ispričao je Dino.

Viktorija je na to dodala kako su najprije mjesecima samo pričali i trebalo je dosta vremena proći do prvog susreta. Dino je nagovorio Viktorijinu prijateljicu da je nakon revije koju su nosile zajedno dovede na dogovoreno mjesto gdje ih je on čekao. - Iako sam do tada iza sebe imao i karijeru i brak i nisam bio balavac, kako se Viktorija približavala, počele su mi se tresti ruke i nisam se mogao smiriti.- iskreno je rekao Dino i dodao da se i danas tako osjeća svaki put kad vidi Viktoriju.

U braku su od 2001. godine i imaju dva sina Roka i Niku, prvi sin rodio im se 20013. a drugi sin na svijet je došao 2008. godine. Dino iz prvog braka ima sina Duju.