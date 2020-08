Prijatelj Kiće Slabinca otkriva kako se oporavlja naš poznati glazbenik

Dobre vijesti stižu s Rebra – legendarni glazbenik Krunoslav Kićo Slabinac najnormalnije je prodisao bez aparata i na putu je oporavka nakon srčanog zahvata kojem je nedavno podvrgnut u toj zagrebačkoj bolnici. Njegovi prijatelji i obitelj umiruju javnost: suprotno pričama, niti jednoga mu trena, poručuju, život nije “visio o koncu”.

– Kićo je u najnormalnijem stanju oporavka, a pogrešno se u javnosti prenosilo – nije on bio u induciranoj komi, nego je riječ o sediranju. To je samo spavanje, kako se ne bi micao, zbog uspješnijeg zarastanja rana. Drugo je sve zadovoljavajuće, kako kaže i njegov liječnik, i nema nikakvog pitanja o njegovoj životnoj ugroženosti – govori nam Šima Jovanovac, dugogodišnji Kićin prijatelj i kolega. Zbog Kićine kilaže i dobi, dodaje, potreban mu je poseban tretman. Naime, kako je medijima objasnio i prof.dr.sc. Hrvoje Gašparović, kardiokirurg koji je ga je operirao, glazbenik je imao rutinsku operaciju srca, no zbog prekomjernih kilograma, prsna kost nije zarastala kako treba. Upravo je zato stavljen na respirator, pod lijekovima, kako bi mu se tijelo odmorilo, a prsna kost zacijelila i ubrzao oporavak. Ugrađene su mu, inače, tri srčane premosnice. Šima Jovanovac, pak, pojašnjava kako je Kićo Slabinac iskoristio vrijeme koronavirusa, kada glazbenici nemaju posla, da se podvrgne planiranom zahvatu.

– U kontaktu sam s njegovom obitelji, žao im je što se priča okrenula na drugu stranu, bilo im je vrlo teško zbog toga, previše se prejudicira, pa oni zato ne žele ni davati izjave. Niti jednoga trenutka nije bio posebno ugrožen njegov život, a sada je itekako na pravom putu oporavka. Iz sediranja su ga svaki dan budili na neko vrijeme – nastavlja Jovanovac. Sreća u nesreći je što u istom KBC-u radi i Kićin mlađi sin Ivan Slabinac, što je zasigurno od velikog značaja budući da ga zbog koronavirusa nitko drugi ne bi ni mogao posjećivati.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

– Naš život je vrlo rizičan, ja sam još jedini koji nije imao srčane tegobe, počevši od Dukata, preko Miroslava Škore pa do Kiće, kojima su svima ugrađene premosnice. To je ono što, očito, dođe s godinama u ovom poslu. Sretan sam što i sam nisam na spisku kod dr. Gašparevića, ni sam ne znam kako mi je to uspjelo – iskreno će naš sugovornik. Kićo je gost na Šiminim obljetničarskim koncertima, pa su bili redovno u kontaktu, a nije se žalio na zdravstvene tegobe.

– Sve mi kolege iz tamburaškog svijeta želimo mu da se što prije oporavi i dođe pjevati jer Kićo je neprocjenjiv i publici i kolegama, i želimo da bude među nama. Meni osobno nedostaje u Požegi, na obljetničkom koncertu za mojih 55 godina rada – emotivan je on. Ozbiljnih zdravstvenih tegoba Slabinac je imao 2011., kada je završio u jedinici intenzivne skrbi iste bolnice, a brzo se oporavio pa njegovi bližnji vjeruju kako će mu to i ovoga puta poći za rukom. Kićo je lani obilježio 50 godina solo i 60 godina glazbene karijere. Zavidne su to brojke, no slavljeničkog koncerta nije bilo. Večernji je list u prosincu objavio veliki životni intervju s legendarnim glazbenikom.

– Posvetio sam se svojoj profesiji do kraja, potpuno sam joj se dao. Zato me i boli što se kaže “daj pa će ti se trostruko vratiti”, a ne znam baš da se meni trostruko vratilo. Gledamo li na godine i zdravlje, ipak sam dobro prošao, no nisam imao potporu svojih partnerica – kazao nam je tada Kićo. Nakon što je toliko uložio u kvalitetu, mislio je, dodao je, kako će “pod stare dane manje raditi, ali bit ću cijenjen i imati dobar honorar”.

– Međutim, nikad u životu nisam toliko puno radio za tako malo novca. Ja nemam cijenu za koncert, ona je od badava do onoliko koliko smatraš da trebaš ili možeš platiti. Nisam krumpir da koštam. Imam i orden za humanitarni rad, dobio sam nagradu Grada Osijeka u bivšoj državi, pa potom i u ovoj, kao i nagradu Osječko-baranjske županije za životno djelo. No što mi to vrijedi kad me već godinama nitko ne zove u Osijek, ni na jednu značajnu priredbu. Kao da svih starih Osječana, onih koji me pamte, više nema... Pripadam generaciji koju su živu pokopali, ali ja se ne dam... – zaključio je pjevač.