Dino Jelusić: 'Nikad neću prežaliti Massimov odlazak, htio je da snimimo duet'

Jedan od naših najboljih vokala Dino Jelusić frontmen je koncertnog spektakla "Tribute To Queen - Bohemian Rock Symphony", koji će se 20. svibnja održati u KC Dražen Petrović u Zagrebu. Uz Jelusića i vrsne glazbenike Rock banda koji će dočarati autentično prezentirane dionice Briana Maya, Johna Deacona i Rogera Taylora, nastupit će i prateći vokali, zbor te Revijski orkestar Zagrebačke filharmonije u dvosatnom rock spektaklu pod umjetničkim vodstvom maestra Igora Tatarevića, koji je i osmislio cijeli spektakl.

- Igor i ja znamo se još iz vremena kada je radio rock operu "Hocus Pocus" prije 12 godina. Nismo se dugo čuli, a onda me nedavno nazvao i rekao da bi napravio posvetu Queenu, što mi se jako svidjelo. Obuhvatio je sve albume, a kako je on strastveni fan ove grupe, htio je staviti i neke opskurne pjesme. Ipak prevladavaju hitovi, a on je sam raspisao partiture za sve instrumente, pa i za moj vokal. Rekao sam mu da ću ipak otpjevati onako kako mi dođe u tom trenutku - rekao je Jelusić i najavio da će se na repertoaru naći 25 pjesama.

- Nažalost neće biti jedna od meni najdražih pjesama "Too Much Love Will Kill You". Jako volim tu kasniju fazu Queena, koja je mračnija i u kojoj nije bilo tih poskočica kao na početku 80-ih. Oni su zanimljiv bend jer u karijeri imaju i zezancije, ali i remek-djela. Koncert u Zagrebu bit će samo prvi u nizu, uvjeren sam da će ovaj projekt biti zanimljiv ljudima i u cijeloj Europi i svijetu - rekao je Jelusić koji sutra kreće na turneju sa svojim bendom Jelusick. Svirat će u Švicarskoj, Francuskoj i Španjolskoj, a ovog ljeta nastupit će i na nekoliko koncerata u Hrvatskoj.

- Imam puno planova za Jelusick, ali i druge projekte. Imamo planove i za Ameriku, što je velika stvar za autorski bend iz Hrvatske. Osim Jelusick imam i bend s gitaristom Guns N'Rosesa i gitaristom Dream Theatrea. U planu je i još jedan superbend s poznatim glazbenicima iz Amerike. Ne smijem vam još otkriti o kome se radi, ali taj projekt bit će svjetska glazbena bomba - veli Dino koji je prije dva mjeseca objavio i spot za pjesmu "Reign of Vultures", ispod koje su uslijedili brojni komentari fanova iz inozemstva koji su ga svrstavali među najbolje vokale ovog žanra.

- Mislim da sam otišao korak dalje u pisanju pjesama. Počašćen sam kad čujem te komplimente. Treba još raditi, ali drago mi je kad ljudi u meni vide ono što su nekad vidjeli u svojim idolima. Veći dio života sam živio u svom svijetu i stalno sam htio biti "čovjek iz L.A.". Onda dođem u Los Angeles i ljudi me pitaju iz kojeg sam dijela grada, jer po naglasku misle da sam Amerikanac. Stvarno se tamo osjećam kao doma - istaknuo je Jelusić. što se tiče grupe Whitesnake čiji je Jelusić još uvijek član, Dino još ne zna kada će se snimati novi materijali, koje je najavio njihov frontmen David Coverdale.

- David je dobro, baš mi je čestitao Uskrs. On ipak ima 72 godine, nije mu više lako nastupati, dodao je Dino koji je lani nastupio na koncertu Parnog valjka u spomen na Akija Rahimovskog. Veseli ga što je njihov novi pjevač Igor Drvenkar.

- Iggy je jedan od mojih najboljih prijatelja sa scene, kada mi je rekao da će raditi s njima bilo mi je iznimno drago. Čuli smo se, kazao je da je non stop na probama, još se privikava na repertoar, ali ne sumnjam u njega. Jedva čekam koncert Valjka s njim - kazao je Dino i prisjetio se još jednog velikana.

- Nikako ne mogu prežaliti Massimov odlazak. Stalno je htio da napravimo duet i dogovarali smo se naći, no nismo se uspjeli dogovoriti. Zvao me u lipnju da budem gost iznenađenja u Areni, što je velika čast. Bio sam na turneji i morao sam mu otkazati. Bio sam s njim u mislima, a mjesec dana nakon tog koncerta on je umro. I dalje ne vjerujem, on je baš bio lik koji je obožavao glazbu - zaključio je Dino.