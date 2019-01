Dida Toni komentirao Hanu: 'Ona samo gleda kako će pobijediti'

Taljat Selmani-Toni proteklih dana ne silazi s naslovnica domaćih medija, pa ga je u goste pozvala i ekipa s JoomBoosa.

Zadatak koji je dobio dida Toni je da ocjenjuje poznate regionalne youtuberice. Posebno je zanaimljiva njegova ocjena Hane Rodić, sudionice ovogodišnjeg izdanja Gospodina Savršenog, koja je na kraju i osvojila srce Gorana Jurenca.

[video: 29136 / ]

- Ona vidi samo pobjedu, samo gleda kako će pobijediti. Kraj nje druge malo teže prolaze jer ona je pravi borac. Ali nije ni to lako, nije uvijek lako ni pobijediti, tako da ću i njoj isto dati peticu. Iako su prema tome ostale cure pet plus, jer one su malo bolje, a Hana se ipak bori samo za sebe - kazao je dida Toni.

