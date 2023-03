Danijela Dvornik prisjetila se zanimljive crtice s početka veze s Dinom, sve se dogodilo u Londonu

Danijela Dvornik prisjetila se jedne zanimljive crtice s početka njezine veze s Dinom Dvornikom, a priča koju je podijelila na društvenim mrežama kao da je iz nekog romantičnog filma. Danijela je poslije završetka srednje Prometne škole otišla u London raditi kao dadilja, a Dino je došao nešto kasnije i radio je kao konobar i skladao pjesme u slobodno vrijeme.

- I tako, jednog zimskog dana u Londonu, dok se vraćala sa posla taksijem kroz Earls Court, kroz mračnu ulicu čije su se zgrade sa luksuznim studio-apartmanima obnavljale, ugledala je samo jedno svjetlo koje gori. To joj je privuklo pažnju i gledajući ugleda obris muškarca na tom prozoru. Srce joj počne lupati, još se više zagleda i promisli: Ne, to nije on, ne može biti …. nema šanse! Kako? Ovo je London , milijunski grad. - uvod je u ovu nestvarnu priču s kraja 80-ih koju je objavila na Instagramu.

- Kad je stigla u hotel gdje je on bio smješten, upitala je na recepciji gdje je, da li je ostavio neku poruku. Dobila je negativan odgovor. Samo su rekli da je negdje otišao. Sjedila je još neko vrijeme čekajući a znala je dobro da bi to moglo potrajati. Neki vrag joj nije dao mira i odlučila je otići pješke do one mračne ulice, još jednom provjeriti onaj prozor. Kad je zašla u ulicu koja osim što je bila mračna, bila je sablasno tiha gotovo mrtva. Onaj prozor koji je svijetlio, bio je otvoren i jasno se čuo žamor ljudi i glazba.

- Ne, totalno sam luda, zasigurno mi se učinilo, promislila je još jednom ali u trenutku kada je krenula nazad, začula je glasove ljudi na jeziku kojeg je sasvim dobro razumjela. Pogledala je još jednom, sad nije vidjela siluetu muškarca ali je čula njegov glas i srce se uzlupalo kao da će eksplodirati. Pozvonila je na sva zvona i začulo se parlafonu “Da, who is IT? - Ja sam, Dinova cura! Nastao je muk. - Dani, je si to ti? - Jesam. - Pa kako si me našla? Ni ja ne znam gdje sam. - Ni London ti nije prevelik da te ja ne bi našla. Nije vjerovao mojoj priči. Nisam ni ja, ali tako je bilo - napisala je i uz objavu stavila fotografiju Dina kako sjedi i zamišljeno gleda kroz prozor.

Danijela i Dino su se upoznali na jednom tulumu na kojem joj je on prišao, a tu večer nisu razmijenili telefonske brojeve i Danijela je slutila kako se možda više neće sresti. Međutim, pet dana kasnije sreli su se na plaži u Splitu i tako je počela njihova ljubavna priča koju su 12. kolovoza 1989. godine okrunili brakom, samo osam dana prije Dinova 25. rođendana.

