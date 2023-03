Meteorologinja se onesvijestila tijekom emisije uživo, kamere zabilježile jeziv trenutak

Meteorologinja iz Los Angelesa, Alissa Carlson Schwartz onesvijestila se usred emisije uživo koja se prikazivala na kanalu CBS. Televizijske kamere zabilježile su strašan trenutak kada su se meteorologinji preokrenule oči u glavi, izgubila je boju lica, a onda su je izdale i noge. Na početku priloga, dok je razgovarala s kolegicama pokušala je ostati pribrana i nasmiješena, ali bilo je vidljivo da nešto nije u redu.

Voditeljice Nichelle Medina i Rachel Kim nisu primijetile da se Alissa onesvijestila, te su joj se obratile riječima: 'Alissa ovo je mir prije oluje'. Samo nekoliko sekundi kasnije Kim je ispustila iznenađeni uzvik 'oh' i počela se meškoljiti u stolcu kako bi vidjela meteorologinju koja je bila na drugom kraju studija.

