Supruga Duje Ćalete Cara ovim videom objavila je sretnu vijest, a čestitke pristižu sa svih strana

Adriana Ćaleta Car, supruga nogometaša Duje Ćalete Cara, na Instagramu je zanimljivim videom objavila kako očekuju drugo dijete. U videu je u prvom kadru Adriana okrenuta leđima kameri, a sljedeći kadar prikazuje njezin trudnički trbuh, a ispod videa je napisala: Dolazi velika radost. Ispod ove objave uslijedile su brojne čestitke njezinih poznatih prijatelja i pratitelja.

Duje i Adriana sada žive u Engleskoj gdje je nogometaš igra za klub Southampton i imaju sina Maura koji se rodio u kolovozu 2021. u Marseilleu gdje je par tada i živio jer je Duje u tom periodu igrao za Marseille i taj grad je Adriani posebno prirastao srcu i teško joj je bilo kad su odlazili.

- Hvala za sve predivne trenutke, hvala što smo se tu osjećali kao doma, hvala na svoj podršci koju ste nam pružali u dobrim i u lošim trenutcima, hvala svim divnim ljudima koji će zauvijek ostati u srcu ! Imate u nama vjerne navijače zauvijek - napisala je. -Merci pour ces 4 années merveilleuses. Merci pour tout' (Hvala za prekrasne četiri godine, hvala za sve) - napisala je Adriana na Instagramu kad su odlazili iz Marseillea. Bilo je to nedugo nakon što je njihov sin Mauro napunio godinu dana, a krajem prošle godine Adriana je u intervju za Journal ispričala koliko se njoj i Duji život promijenio otkako su postali roditelji.

- Cijeli život nam se okrenuo i preokrenuo, ali na bolje. Moment kada postanete roditelj promjeni i vas i cijelu vašu percepciju života. Ne mogu uopće zamisliti da je postojao život prije Maura. Jednostavno to je instant novo sve i sve prije toga više nije bitno.

Duje i ja smo sve prilagodili Mauru i oboje baš jako uživamo u njemu i u trenucima s njim. Ja sam onako tipična mama kojoj fali dijete ako ga ne vidim sat vremena jer smo zapravo on i ja cijelo vrijeme zajedno. Nemam dadilju sada jer ove sve prve trenutke želim da baš mi prođemo s njim i želim da i on osjeti koliko smo mi sretni kada smo svi zajedno. - rekla je.

Adriana i Duje su u svibnju 2021. godine imali skromno svadbeno slavlje organizirano na terasi dubrovačkog Revelina, uz najužu obitelj i prijatelje. Mladi par zaručio se tri mjeseca prije toga, a ubrzo nakon toga obznanili su kako čekaju svoje prvo dijete. Krajem srpnja 2022. godine par je imao i drugo vjenčanje ovaj put u crkvi svetog Ignacija koju Dubrovčani zovu Jezuiti, a nakon toga su organizirali i svadbenu zabavu koja je bila raskošnija i sa više uzvanika nego kada su godinu dana prije izmijenili bračne zavjete.

