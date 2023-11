Danijela Dvornik: Danas ako odeš roditi na carski rez nisi dobro rodila jer se nisi napatila

Jedan razgovor Danijelu Dvornik je nagnao na razmišljanje, a svoje misli je podijelila na društvenim mrežama i pitala je svoje pratitelje, kojih na Instagramu ima 109 tisuća, jesu li primijetili kako je patnja ukorijenjena u naše društvo već desetljećima i kako je bitno proći samo kroz patnju kako bi se cijenio nečiji trud.

- Jeste li primijetili koliko je mindset patnje duboko ukorijenjen u naše društvo kroz desetljeća ? Kao, ako nešto radiš onda se moraš dobro napatiti jer bez patnje kao da nisi ništa napravila! Ne daj Bože da si sretna i da radiš oni što voliš … to je neprihvatljivo. To je zato jer se uvijek govorilo “moraš” , nije se spominjalo da eventualno radiš ono što voliš. Danas ako odeš roditi na carski rez nisi dobro rodila jer se nisi napatila, ako ti ne daju anesteziju prilikom kiretaže, onda nisi osjetila pakao boli, ako tražiš svoja prava, razmažena si….ako te partner maltretira, kriva si sama …- napisala je Dvornik na Instagramu. U nastavku je dodala:

- Kao da se takmičimo tko će više boli podnijeti i samim time biti više cijenjena. Kad ćemo naputiti taj loši “pattern” razmišljanja ? Kad ćemo osvijestiti činjenicu da vrijedimo i bez nepotrebne patnje i da ne moramo nužno patiti. Cijeli život nas uče da je patnja nešto normalno i da bez nje nema života a sreća je luksuz samo za neke odabrane. Totalno krivo. Neki jednostavno odluče patiti. A neki odluče biti sretni, usprkos - napisala je Danijela Dvornik na Instagramu i dodala je: Ja recimo ne slušam ni našu glazbu sa patničkim tekstovima. Baci me u “Down”. U komentarima su joj se javili pratitelji i napisali:

- Napokon jedna pametna. Ako ti sve ide dobro u životu, stavi kamen u cipelu. Ili, nemoj se toliko smijati,Dobro smo mi ikako normalni. To osviješteni odavno znaju a ovi drugi to nikad neće jer su tip "nema para bez lopate". Ja mislim da je veće postignuće ako netko uspijeva biti sretan, odnosno ne patiti., da se bar sve okrene, duboko je to ukorijenjeno...prejadno. I kao ako ti se nešto dobro događa u životu na više strana, onaj osjećaj "e sad će me nešto s*ebat" kao da nemamo pravo da nam je dobro, mislim da je to sve do mindseta obitelji, odgoja.

