Teške optužbe na estradi! Daniel Popović tvrdi da ga je plagirao Željko Joksimović, što vi mislite?

Zagrebački glazbenik Daniel Popović prozvao je Željka Joksimovića da je plagirao njegovu pjesmu. Kako piše Kurir, Popović tvrdi da je on još 1989. godine snimio singl pod nazivom "Što sam ti, srećo, kriv", a da je njegov kolega Željko "pozajmio" melodiju i iskoristio je za svoj veliki hit "Djevojka sa polja zelenih".

- Da se razumijemo, nisam bio dovoljno prisutan u medijima, zbog toga i dolazim u ovakve situacije. Moja pjesma iz 1989. godine, ‘Što sam ti, srećo, kriv’ poslužila je kao inspiracija mom kolegi Željku Joksimoviću za ‘Djevojku sa polja zelenih’. Meni je to čast, ali volio bih da me je potpisao kao koautora. Ispod te pjesme kao autor glazbe stoji Željko Joksimović! Pa čekaj malo, rođo, to je moja pjesma!" - komentirao je Popović za "Kurir" i otkrio kako Joksimović nije jedini koji je plagirao njegove pjesme, učinio je to i Danijel Alibabić s crnogorskom grupom Nou nejm, a njihova eurovizijska pjesma "Zauvijek moja“ u osnovi je njegova stvar "Ja ne znam živjeti bez ljubavi“.

Inače, ovo nije prvi put da je Joksimović optužen za plagiranje pjesama. On je 2004. optužen da je od azerbejdžanskog instrumentaliste Alikana Samedova ukrao melodiju za pjesmu "Lane moje", kojom je predstavljao Srbiju na natjecanju za Pjesmu Evrovizije. On se tada jedva izvukao jer su u pitanju bila tri ista takta, što znači da mu je jedan takt nedostajao da bude diskvalificiran iz natjecanja.

Isto se dogodilo i 2012, kad je Srbiju predstavljao na Euroviziji s pjesmom "Nije ljubav stvar". Slušatelji su odmah počeli polemizirati radi li se o još jednom plagijatu jer, prema komentarima, jedan dio kompozicije podsjeća na pjesmu "Paradise" grupe Coldplay.

Je li Daniel Popović plagirao Željka Joksimovića? Da, sličnost je očita 55,17% +

Ne, pjesme su različite 13,79% +

Ne znam i ne zanima me 31,03% +

