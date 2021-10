Damir Urban: Rade Šerbedžija mi je oteo pjesmu na čudesan način

Damir Urban već je desetljećima jedan od nepokolebljivih, beskompromisnih domaćih autora i izvođača koje jednako cijene i široka publika i odani poklonici. Novi, dvostruki album “Lipanj, srpanj, kolovoz” nije samo besprijekorno ostvarenje “antimaskera” koji vas vodi na uzbudljivo putovanje bez krinke, nego je, pored kritike, doživio i unisono prihvaćanje publike. “Zvali su me iz Croatia Recordsa”, govori Urban, “da se ne sjećaju kad je bilo toliko prednarudžbi, što znači da ljudi na slijepo kupuju, ne znajući kako će album zvučati. To mi s jedne strane imponira i veseli me, a s druge mi je i obaveza, jer shvaćam da ljudi imaju puno povjerenja u to što radimo i ja i bend, i to moram na neki način opravdati. Ne tako što ću početi kalkulirati, nego još više raditi onako kako osjećam i mislim da treba, bez obzira na to što me savjetovali i govorili.”