Poznatog glumca uboli nožem, razlog je jeziv

Glumac Corey Feldman (46) pušten je iz bolnice samo nekoliko sati nakon što je prijavio da ga je netko napao i ubo nožem.

- U bolnici sam nakon što sam večeras napadnut. Čovjek je otvorio vrata i nečim me ubo. Molim vas molite za nas. Hvala Bogu da smo u automobilu bili samo moje osiguranje i ja kada su tri čovjeka prišla. Dok su dvojica omeli moje osiguranje, treći me napao - napisao je Feldman na Twitteru. Kasnije je za napad optužio grupu nazvanu "Vučja družina", koja okuplja moćne igrače u Hollywoodu. Feldman je uvjeren da ga žele ubiti jer je izašao u javnost s optužbama o pedofilskom lancu u filmskoj industriji. No, nakon što je primljen u bolnicu ustanovljeno je da mu je ozljeda površinska, pa je brzo pušten.

IM IN THE HOSPITAL! I WAS ATTACKED 2NITE! A MAN OPENED MY CAR DOOR & STABBED ME W SOMETHING! PLEASE SAY PRAYERS 4 US! 🙏🏼🙏🏼 THANK GOD IT WAS ONLY MYSELF & MY SECURITY IN THE CAR, WHEN 3 MEN APPROACHED! WHILE SECURITY WAS DISTRACTED, W A GUY A CAR PULLED UP & ATTACKED! I’M OK! pic.twitter.com/TZ0ppZeEWN