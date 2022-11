Član žirija Masterchefa Stjepan Vukadin otkrio je koje su prve riječi bile koje je izgovorio njegov sin

U šestoj sezoni showa "Masterchef" u žiriju opet gledamo chefa Stjepana Vukadina koji iza sebe već ima bogatu karijeru i svoje znanje sada rado dijeli s natjecateljima. Svoje slobodno vrijeme posvećuje obitelji supruzi Katarini i sinu Gabrijelu koji već sada pokazuje interes za kulinarstvo.

- Mali mi ima dvi godine, a i on već obožava kuhinju, pa doma i s Gabrijelom kuham. Prva riječ mu je bila teća, druga tava, a treća gril. A ne mama i tata! Da on sad dođe kod tebe, odmah bi našao kužinu, izvadio teće i počeo kužinavati. Ima doma milijun igračaka, al‘ uzima moje tave i teće - kaže za Story chef koji u Trogiru ima svoj restoran Il Ponte. Već kao dječak je pokazao veliki interes za kuhanje, ali s 14 godina ipak odlučuje kako želi biti svećenik, a kako se odlučio za taj poziv ispričao nam je prošle godine u intervju koji nam je dao.

- Kao mali ministrirao sam kod don Filipa u Rogoznici i puno vremena provodio u crkvi. Također, moj stric Krešimir je franjevac te od malih nogu imam usađene vjerske vrijednosti. Jedno jutro sam se probudio i poželio sam biti svećenik. Sljedeće opet ista priča. Razmišljao sam proći će, u pubertetu sam, tražim se. No nije prošlo ni nakon mjesec i pol. Kao kad se zaljubite i mislite o toj osobi cijelo vrijeme. To sam osjetio, mislim da je to bio poziv. Odlučio sam reći roditeljima, stricu, svom župniku i tako sam otišao u sjemenište – rekao nam je tada Stjepan. Ubrzo je shvatio kako ga kuhanje više privlači i napustio je sjemenište.

