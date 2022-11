CNN-ova novinarka hrvatskih korijena navija za Vatrene: 'Idi Hrvatska'

CNN-ova novinarka Bianca Nobilo (32) na svom je Twitter profilu potvrdila kako na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru navija za Hrvatsku.

- Prije nekoliko minuta popularna CNN-ova voditeljica Bianca Nobilo potvrdila je da navija za Hrvatsku jer je porijeklom većinski iz Hrvatske. To je potvrdila riječima 'Idi Hrvatska!' s izvrsnim izgovorom - napisao je jedan korisnik Twittera, a Bianca se nadovezala na taj tweet.

- Uvijek odaberite DNK koji ima najviše šanse za pobjedu! - odgovorila je Bianca.

Always pick the DNA that has most chance of winning! https://t.co/EVjwdHtL3E